У селі на Волині чоловік обікрав клуб
Сьогодні, 13:03
У селі Володимирівка Володимир-Волинського району чоловік обікрав сільський клуб. Сума завданих збитків - 700 гривень.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зловмисник проник до підвального приміщення сільського клубу, викрав 4 металеві труби та радіатор опалення. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 34-річного жителя села.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.
Зловмисник проник до підвального приміщення сільського клубу, викрав 4 металеві труби та радіатор опалення. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 34-річного жителя села.
За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Волинянка – найгарніша юна рятувальниця світу
Сьогодні, 13:28
У селі на Волині чоловік обікрав клуб
Сьогодні, 13:03
Радянські мозаїки на фасадах луцьких будинків. ФОТО
Сьогодні, 12:45
У луцькому дворі після дощу утворилось «озеро». ФОТО
Сьогодні, 12:44