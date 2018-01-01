У селі на Волині чоловік обікрав клуб





Про це повідомили у



Зловмисник проник до підвального приміщення сільського клубу, викрав 4 металеві труби та радіатор опалення. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 34-річного жителя села.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.



Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Володимирівка Володимир-Волинського району чоловік обікрав сільський клуб. Сума завданих збитків - 700 гривень.Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.Зловмисник проник до підвального приміщення сільського клубу, викрав 4 металеві труби та радіатор опалення. Поліцейські встановили причетність до скоєння крадіжки 34-річного жителя села.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України.Винуватцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.

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