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Супрун дозволила їсти морозиво під час болю в горлі

Супрун дозволила їсти морозиво під час болю в горлі
Виконувач обов'язків міністра охорони здоров'я Уляна Супрун розвіяла міф про небезпеку холодної їжі у разі хвороб горла.

Про це йдеться у публікації керівника МОЗ у Facebook, - пише ТСН.

"Пройшли повз холодильник з морозивом, тому що болить горло? Повертайтесь назад і сміливо обирайте улюблений пломбір. Немає причин відмовлятися від холодних ласощів, особливо в спекотну погоду. Тим паче, що липень - місяць морозива", - написала Супрун.

Вона розповіла, що холодна їжа, як, наприклад, морозиво чи заморожені соки, діє під час болю у горлі як анестетик, тимчасово полегшуючи біль і заспокоюючи запалення. Мигдалини і судини звужуються, а запальні процеси консервуються. Але це за жодних обставин не можна вважати лікуванням.

"Проте важливо обирати натуральне морозиво з мінімальною кількістю добавок, оскільки шматочки шоколаду, горішків, родзинок чи інших цукрових інгредієнтів можуть викликати подразнення. Або ж обирайте звичайний фруктовий сік без будь-яких добавок", - наголошує Супрун.

Вона додала, що варто їсти невеликими порціями та повільно, а після цього прополоскати горло звичайною водою. Під час запальних процесів у горлі рекомендовано відмовитися від твердої та сухої їжі, такої як чипси, сухарі, приправи, копченості, кава. Також слід припинити курити та вживати алкоголь під час лікування.

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Теги: Уляна Супрун, їжа, медицина
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