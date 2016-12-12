Спорт у кожну громаду: у Княгининку добудовують «крутий» стадіон

У селі Княгининок Луцького району будівельники завершують роботи над сучасним стадіоном - відкриття нового поля запланували вже на 4 серпня.Спортивний об'єкт у рамках візиту на Волинь 19 липня оглянув міністр спорту та молоді УкраїниНа стадіоні вже облаштували поле з штучним покриттям, встановили ворота, поклали бігові доріжки та наразі покривають їх спеціальною гумою. Окрім того, тут вже облаштовані баскетбольний майданчик та низка спортивних тренажерів.«Щоб в одному місці зібрати максимальну кількість людей, які зможуть займатися і тренажерами, і волейболом, і баскетболом, ми вирішили, що штучне покриття набагато надійніше, його можна довше експлуатувати», - розповіла голова Княгининівської ОТГ. Тому у штаті Центру культури і спорту передбачать посаду інструктора, а також тут працюватиме людина, яка доглядатиме за стадіоном. На найближчій сесії сільради виділить кошти, аби встановити відеоспостереження.За словами Твердохліб, люди вже нині активно цікавляться станом робіт, бо у селі та громаді це фактично перший подібний спортивний об’єкт. У Княгининку є інший стадіон, однак колись його віддали в оренду на 49 років, тож наразі «приватник» не дозволяє людям там займатися спортом чи проводити місцеві заходи. Відтак, у громаді вирішили облаштувати якісний стадіон, де могли б займатися всі охочі. Працюватиме він від 7 ранку до 22 години вечора.«Стадіон будуємо за кошти місцевого бюджету – ми подавали його на ДФРР, але він не пройшов… На сьогодні вартість стадіону, згідно проведеного тендеру, становить 6 млн 970 тис грн, але кошторисна вартість була 8 млн 150 тисяч», - розповіла очільниця громади.Стадіон розпочали будувати у травні, а вже на початок серпня запланували відкриття об’єкту. Окрім занять для спортсменів-аматорів, стадіон здаватимуть в оренду для тренувань футбольних команд – до сільради вже зверталися із такими запитами. Цікаво, що до майбутнього відкриття вже навіть обрали символ – блакитного зайця, тож громада зараз спільно обирає для нього ім’я.Міністр оглянув об'єкт та зауважив, що приємно бачити, що тут працюють не лише над будівництвом доріг чи іншими «капітальними» проблемами, а й активно розвивають спорт. Адже громада обов'язково оцінить такий підхід.«У нас є великі проблеми зі спортивною інфраструктурою. Якщо говорити, то за роки незалежності вона системно руйнувалася, особливо у селах та районних центрах. Такі стадіони - свідчення того, що ми робимо перші кроки для відродження спортивної інфраструктури. Тоді діти не будуть просто ганяти на велосипедах, а зможуть приходити сюди, займатися спортом. Це дуже важливо, щоб вони не тинялися по вулицях, чи вживали алкоголь - тоді у нас буде розвинута, інтелектуальна, та головне здорова нація», - мовив Жданов.Водночас у селах є проблема із залученням тренерів. Та минулоріч уряд пийняв рішення щодо підвищення тарифів для тренерів ДЮСШ на дві позиції, аби дещо покращити їх матеріальне забезпечення. Однак, за словами Жданова, тут важлива роль й у місцевого самоврядування, адже на місцевому рівні, наприклад, за допомогою преміювання, можуть заохочувати тренерів.Твердохліб подарувала міністру фірмові кепки стадіону та запросила приїхати на відкриття спортивного поля.