Ми відкриті і готові до спілкування: міністр зустрівся із молоддю у Луцьку

Міністр молоді та спорту Україниу Луцьку зустрівся із очільниками молодіжних центрів та активною молоддю, аби поспілкуватися стосовно подальшого розвитку подібних закладів на Волині.Жданов завітав до Молодіжного центру Волині 19 липня.Керівник Молодіжного центру Волиніпровів для міністра міні-екскурсію. Нині, попри невелике приміщення, центр є ядром зборів активної молоді. Також тут мають чимало планів на майбутнє – хочуть облаштувати бібліотеку, коворкінг, кафе, хостел тощо, працювати над перекладом книг та розробляти волонтерську мережу.Ткачук переконаний, що молодь шукає, де себе реалізувати, та буде двигуном прогресу та розвитку суспільства. Молоджіний центр Волині курує чимало напрямків роботи із молоддю, починаючи від підтримки проектів технічно та завершуючи міднародним обміном волонтерів - тут навіть створили волонтерський корпус, аби розвивати цей рух. Однак, чосто навіть молоді люди бояться їхати за кордон, мотивуючи це незнанням мови чи звичаїв. Тому у центрі нині працює волонтер із Єгипту, яка навчає охочих англійської.«Ми намагаємося руйнувати стереотипи та запрошуємо людей із за кордону, які тут проводять свої заходи», - розповів Ткачук. Наразі працюють над відкриттям волонтерських корпусів на базі найбільших волинських вишів.Загалом Молодіжний центр Волині організовує близько 300 заходів на рік, через нього проходить близько 15 тисяч людей щорічно. Окрім того, завдяки співпраці зі ЗМІ та роботі із соцмережами, центр має інформаційне охоплення у 200 тисяч людей. Таким чином, на реалізацію різних проектів лише протягом минулого року залучили 600 тисяч гривень.«Ми проводимо дослідження і виявили, що молодь має проблему з дозвіллям. Наші центри мають конкурувати із барами… Ми маємо плани і сподіваємося, що у кожному місті нашої області будуть молодіжні центри», - резюмував Ткачук. Окрім того, він розповів, що нині на Волині створили обласний центр, який треба активно розвивати і обласна адміністрація над цим активно працює.Жданов зауважив, що, на його думку, існуючому центру не вистачає інституційної підтримки. Окрім того, він поцікавився, чому вирішили створити обласний центр, замість того, щоб розвивати Молодіжний центр Волині. Ткачук відповів, що розділення доцільне, адже міський та обласний центри матимуть різні напрямки роботи. Центр, який планують створити, займатимется виключно роботою у районах.«Я проти, щоб обласний центр займався центрами на місцях. Це мають бути абсолютно автономні структури. В одному місті головна проблема – зайнятість, в іншому - дозвілля. Хай молодь сама вибирає, що їм ближче і як будувати свій центр. Ви правильно говорили – проблема в тому, що влада повинна сприяти діяльності цих молодіжних центрів», - сказав Жданов. Як приклад він навів Донецьку область, де існує програма щодо створення 80 молодіжних центрів до 80-річчя області. Над питанням там активно працювали, тож зараз центри розвиваються навіть у невеликих населених пунктах. Центри мають різні спрямування – десь більше підтримують громадські організації, в інших містах особливо активно працюють із дітками з інвалідністю.«Я проти надлишкової бюрократизації. Влада повинна виділити приміщення, я думаю, це невелика проблема… Але я проти навіть того, щоб влада там робила ремонт. Вона має виділити гроші, але частинка кожної молодої людини, її праці має бути в тому ремонті, бо це буде зовсім по-іншому», - вважає Жданов. Він похвалив Молодіжний центр Волині – мовляв, тут видно, що в ремонт та оздоблення приміщення вкладали власну працю, і це створює відповідну атмосферу.«Я переконаний, що центри будуть існувати там, де вони потрібні молоді. Якщо вона сама не буде займатся молодіжними центрами, то це перетвориться у типову бюрократію», - зауважив міністр молоді та спорту. Адже у цій справі все залежить від людей - чи будуть вони горіти цією справою, чи просто приходитимуить на роботу з 9 до 18.Опісля міністр поспілкувався із представниками організацій, які прибули з усієї Волині. Він одразу ж пояснив, що не хоче, аби його виступ не перетворювався у лекцію. Тому спілкування відбулося у форматі питання-відповідь. Учасники зустрічі протягом години спілкувалися із посадовцем, аби почути про його бачення розвитку центрів, зокрема у Луцьку, щодо фінансування громадських організацій, які працюють із молоддю тощо.«Хочу сказати, що гасло нашого міністерства - «Жодного рішення для молоді без участі молоді». Це абсолютно правильна річ. А взагалі ми відкриті, готові до спілкування, вносіть пропозиції... це не лише наша політика, а й глибоке внутрішнє переконання», - резюмував Жданов.