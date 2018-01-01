Як підписати декларацію з лікарем: у Луцьку розробили спеціальну листівку*
Сьогодні, 18:02
Луцький міський осередок партії «Самопоміч» розробив листівку, яка покроково ілюструє етапи підписання декларації з лікарем.
Презентували листівку у четвер, 19 липня.
Обирати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для дітей рекомендують за власним позитивним досвідом, відвідати поліклініку чи амбулаторію, щоб розпитати про лікаря, або ж за рекомендаціями знайомих.
Для підписання угоди з собою потрібно мати паспорт або свідоцтво про народження (для дитини), ідентифікаційний код і мобільний телефон.
Далі ж лікар чи відповідальна особа внесуть ваші дані у систему "Електронне здоров'я" і видрукує бланк декларації. Документ потрібно підписати.
На іншому боці листівки внесуть дані про те, де в Луцьку можна підписати угоди з лікарями.
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Презентували листівку у четвер, 19 липня.
Обирати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для дітей рекомендують за власним позитивним досвідом, відвідати поліклініку чи амбулаторію, щоб розпитати про лікаря, або ж за рекомендаціями знайомих.
Для підписання угоди з собою потрібно мати паспорт або свідоцтво про народження (для дитини), ідентифікаційний код і мобільний телефон.
Далі ж лікар чи відповідальна особа внесуть ваші дані у систему "Електронне здоров'я" і видрукує бланк декларації. Документ потрібно підписати.
На іншому боці листівки внесуть дані про те, де в Луцьку можна підписати угоди з лікарями.
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