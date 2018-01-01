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Як підписати декларацію з лікарем: у Луцьку розробили спеціальну листівку*

Як підписати декларацію з лікарем: у Луцьку розробили спеціальну листівку*
Луцький міський осередок партії «Самопоміч» розробив листівку, яка покроково ілюструє етапи підписання декларації з лікарем.

Презентували листівку у четвер, 19 липня.

Обирати сімейного лікаря, терапевта чи педіатра для дітей рекомендують за власним позитивним досвідом, відвідати поліклініку чи амбулаторію, щоб розпитати про лікаря, або ж за рекомендаціями знайомих.

Для підписання угоди з собою потрібно мати паспорт або свідоцтво про народження (для дитини), ідентифікаційний код і мобільний телефон.

Далі ж лікар чи відповідальна особа внесуть ваші дані у систему "Електронне здоров'я" і видрукує бланк декларації. Документ потрібно підписати.

На іншому боці листівки внесуть дані про те, де в Луцьку можна підписати угоди з лікарями.

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Теги: листівка, декларації, медицина
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