На Волині почали заготовляти більше молока
Сьогодні, 17:02
На волинських підприємствах зросли кількісні показники заготівлі молока.
Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Так, у січні–червні 2018 року на молокопереробні підприємства надійшло 33,0 тисяч тонн молока.
А це на 12,7% більше відповідного періоду минулого року.
Варто зазначити, що основна частина молока заготовлялась в господарствах населення.
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Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.
Так, у січні–червні 2018 року на молокопереробні підприємства надійшло 33,0 тисяч тонн молока.
А це на 12,7% більше відповідного періоду минулого року.
Варто зазначити, що основна частина молока заготовлялась в господарствах населення.
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