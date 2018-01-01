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На Волині почали заготовляти більше молока

На Волині почали заготовляти більше молока
На волинських підприємствах зросли кількісні показники заготівлі молока.

Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.

Так, у січні–червні 2018 року на молокопереробні підприємства надійшло 33,0 тисяч тонн молока.

А це на 12,7% більше відповідного періоду минулого року.

Варто зазначити, що основна частина молока заготовлялась в господарствах населення.


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Теги: статистика, молоко, заготівля, цифри
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