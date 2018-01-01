На Волині почали заготовляти більше молока





Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.



Так, у січні–червні 2018 року на молокопереробні підприємства надійшло 33,0 тисяч тонн молока.



А це на 12,7% більше відповідного періоду минулого року.



Варто зазначити, що основна частина молока заготовлялась в господарствах населення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На волинських підприємствах зросли кількісні показники заготівлі молока.Про це повідомили в головному управлінні статистики у Волинській області.Так, у січні–червні 2018 року на молокопереробні підприємства надійшло 33,0 тисяч тонн молока.А це на 12,7% більше відповідного періоду минулого року.Варто зазначити, що основна частина молока заготовлялась в господарствах населення.

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