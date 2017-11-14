Стало відомо, з ким зіграє «Волинь» у 2-му етапі Кубку України з футболу
Сьогодні, 17:36
У Будинку футболу відбулося жеребкування другого етапу Кубку України сезону-2018/2019.
Як повідомляє прес-служба ФФУ, у жеребкуванні, яке провели відомі у минулому гравці Олег Кузнецов та Василь Кардаш, взяли участь 28 команд, - пише УНІАН.
Це, зокрема, 10 переможців першого попереднього етапу, 16 команд першої ліги та «Кремінь» (Кременчук) і «Черкащина-Академія» (Білозір'я) як команди першої ліги, що перейшли до другої ліги.
Кубок України. Другий етап
Результати жеребкування
«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Гірник» (Кривий Ріг)
«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка)
«Минай» (Ужгород) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Металіст 1925» (Харків) — «Оболонь-Бровар» (Київ)
«Суми» (Суми) — «Кобра» (Харків)
«Вікторія» (Миколаївка) — «Мир» (Горностаївка)
«Черкащина-Академія» (Білозір'я) — «Рух» (Винники)
«Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорськ)
«Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро)
«Таврія-Сімферополь» — «Волинь» (Луцьк)
«Кремінь» (Кременчук) — «Зірка» (Кропивницький)
«Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)
«Кристал» (Херсон) — «Агробізнес» (Волочиськ)
Базовою датою для проведення матчів цієї стадії змагань є 22 серпня.
Переможці другого етапу потраплять у третій етап Кубку України, у якому братимуть також участь 6 клубів Прем'єр-ліги.
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Як повідомляє прес-служба ФФУ, у жеребкуванні, яке провели відомі у минулому гравці Олег Кузнецов та Василь Кардаш, взяли участь 28 команд, - пише УНІАН.
Це, зокрема, 10 переможців першого попереднього етапу, 16 команд першої ліги та «Кремінь» (Кременчук) і «Черкащина-Академія» (Білозір'я) як команди першої ліги, що перейшли до другої ліги.
Кубок України. Другий етап
Результати жеребкування
«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Гірник» (Кривий Ріг)
«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка)
«Минай» (Ужгород) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Металіст 1925» (Харків) — «Оболонь-Бровар» (Київ)
«Суми» (Суми) — «Кобра» (Харків)
«Вікторія» (Миколаївка) — «Мир» (Горностаївка)
«Черкащина-Академія» (Білозір'я) — «Рух» (Винники)
«Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорськ)
«Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро)
«Таврія-Сімферополь» — «Волинь» (Луцьк)
«Кремінь» (Кременчук) — «Зірка» (Кропивницький)
«Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)
«Кристал» (Херсон) — «Агробізнес» (Волочиськ)
Базовою датою для проведення матчів цієї стадії змагань є 22 серпня.
Переможці другого етапу потраплять у третій етап Кубку України, у якому братимуть також участь 6 клубів Прем'єр-ліги.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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