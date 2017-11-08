Луцький бізнесмен розкаже, що таке «Barbershop»
Сьогодні, 15:08
У середу, 25 липня, о 18:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) відбудеться зустріч із співзасновником «Gentlemen's club» у Луцьку Миколою Кропивницьким.
Захід триватиме одну годину, - повідомили організатори.
«Якщо ви ще досі не знаєте, що таке “Barbershop” – це ваш шанс дізнатись абсолютно все, що цікавить. Недарма говорять, що нове – це щось забуте старе. Ось так і «барбершопи» мають довгу історію. Та і для молодих бізнесменів то хороша можливість подивитись на успіх компанії, дізнатися хороші інструменти для розвитку своєї справи та як втілити свої плани в життя», – говорять про подію організатори заходу.
Окрім того, Микола Кропивницький поділиться з учасниками декількома цікавими історіями та відповість на запитання:
‒ Як в Україні виник «Barbershop»?
‒ Чому «Barbershop» краще за звичайну перукарню?
‒ Як в Луцьку розпочати нестандарту та успішну справу?
‒ Чому в «Barbershop» не можна дівчатам?
‒ Що то взагалі таке, цей «Barbershop»?
Реєстрація на захід безкоштовна за попередньої реєстрації: https://goo.gl/sYnmSD
Більше про подію можна дізнатися за посиланням: https://goo.gl/kXGwDe
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Захід триватиме одну годину, - повідомили організатори.
«Якщо ви ще досі не знаєте, що таке “Barbershop” – це ваш шанс дізнатись абсолютно все, що цікавить. Недарма говорять, що нове – це щось забуте старе. Ось так і «барбершопи» мають довгу історію. Та і для молодих бізнесменів то хороша можливість подивитись на успіх компанії, дізнатися хороші інструменти для розвитку своєї справи та як втілити свої плани в життя», – говорять про подію організатори заходу.
Окрім того, Микола Кропивницький поділиться з учасниками декількома цікавими історіями та відповість на запитання:
‒ Як в Україні виник «Barbershop»?
‒ Чому «Barbershop» краще за звичайну перукарню?
‒ Як в Луцьку розпочати нестандарту та успішну справу?
‒ Чому в «Barbershop» не можна дівчатам?
‒ Що то взагалі таке, цей «Barbershop»?
Реєстрація на захід безкоштовна за попередньої реєстрації: https://goo.gl/sYnmSD
Більше про подію можна дізнатися за посиланням: https://goo.gl/kXGwDe
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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