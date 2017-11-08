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Луцький бізнесмен розкаже, що таке «Barbershop»

Луцький бізнесмен розкаже, що таке «Barbershop»
У середу, 25 липня, о 18:00 у приміщенні Молодіжного центру Волині (вул. Градний Узвіз, 5) відбудеться зустріч із співзасновником «Gentlemen's club» у Луцьку Миколою Кропивницьким.

Захід триватиме одну годину, - повідомили організатори.

«Якщо ви ще досі не знаєте, що таке “Barbershop” – це ваш шанс дізнатись абсолютно все, що цікавить. Недарма говорять, що нове – це щось забуте старе. Ось так і «барбершопи» мають довгу історію. Та і для молодих бізнесменів то хороша можливість подивитись на успіх компанії, дізнатися хороші інструменти для розвитку своєї справи та як втілити свої плани в життя», – говорять про подію організатори заходу.

Окрім того, Микола Кропивницький поділиться з учасниками декількома цікавими історіями та відповість на запитання:

‒ Як в Україні виник «Barbershop»?

‒ Чому «Barbershop» краще за звичайну перукарню?

‒ Як в Луцьку розпочати нестандарту та успішну справу?

‒ Чому в «Barbershop» не можна дівчатам?

‒ Що то взагалі таке, цей «Barbershop»?

Реєстрація на захід безкоштовна за попередньої реєстрації: https://goo.gl/sYnmSD

Більше про подію можна дізнатися за посиланням: https://goo.gl/kXGwDe

Луцький бізнесмен розкаже, що таке «Barbershop»

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Теги: цікаво, розвиток, бізнес, молодь
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