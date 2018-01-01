Гори сміття: у Ковелі біля будинку покинули будівельні відходи

У Ковелі на вулиці Кониського після вкладання бруківки поряд із будинком залишили гори будівельного сміття.Про це депутат Ковельської міської радинаписа на своїй сторінці у мережі Facebook.Депутат зауважує, що приємно, що після вкладання бруківк ще один куточок міста став гарнішим. Однак, це лише на перший погляд, адже обабіч нової бруківки залишили гори будівельного сміття."А мешканці будинків,що поряд, почали активно доповнювати організований будівельниками "креативний дизайнерський ландшафт" новими елементами", - зауважив обранець громади. Тож він просить відповідні служби міської ради виправити ситуацію."Або, якщо тут присутній не зрозумілий мені і громадянам, глибокий естетичний зміст - внести до пам'яток культурного надбання", - підсумував Пініс.