У місті на Волині за день – дві крадіжки





Про це пише



22 липня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 58-річний місцевий мешканець Василь. Чоловік повідомив, що із земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Академіка Корольова, невідомі поцупили 30 піноблоків. Вартість збитків становить 600 гривень.



Друге повідомлення надійшло від 25-річного Сергія, котрий мешкає на вулиці Ковельській. У нього з двору поцупили велосипед, якого він залишив без нагляду та не подбав про заходи безпеки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. До володимир-волинських поліцейських звернулися двоє місцевих мешканців із заявами про крадіжки.Про це пише Володимир Медіа 22 липня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 58-річний місцевий мешканець Василь. Чоловік повідомив, що із земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Академіка Корольова, невідомі поцупили 30 піноблоків. Вартість збитків становить 600 гривень.Друге повідомлення надійшло від 25-річного Сергія, котрий мешкає на вулиці Ковельській. У нього з двору поцупили велосипед, якого він залишив без нагляду та не подбав про заходи безпеки.

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