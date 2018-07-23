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У місті на Волині за день – дві крадіжки

У місті на Волині за день – дві крадіжки
До володимир-волинських поліцейських звернулися двоє місцевих мешканців із заявами про крадіжки.

Про це пише Володимир Медіа.

22 липня до Володимир-Волинського відділу поліції звернувся 58-річний місцевий мешканець Василь. Чоловік повідомив, що із земельної ділянки, яка знаходиться на вулиці Академіка Корольова, невідомі поцупили 30 піноблоків. Вартість збитків становить 600 гривень.

Друге повідомлення надійшло від 25-річного Сергія, котрий мешкає на вулиці Ковельській. У нього з двору поцупили велосипед, якого він залишив без нагляду та не подбав про заходи безпеки.

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Теги: поліція, Володимир-Волинський, крадіжка
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Коментарі 1
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Чому не можна написати просто: "у Володимирі Волинському Рожищі, Ковелі"? Нахуя оце постійне псевдоінтригуюче "у місті на Волині"?
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