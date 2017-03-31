Сенцов – у передсмертному стані, - сестра політв’язня
Сьогодні, 02:51
Незаконно ув’язнений у РФ український режисер Олег Сенцов перебуває на межі життя і смерті.
Про це заявила Independent двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталя Каплан, - передають Факти ICTV.
«Ми не знаємо, скільки ще він протягне, але нам сказали, що він уже в передсмертному стані. Просто диво, що голодування триває так довго», – зауважила вона.
За словами сестри, Сенцов «у вигляді компромісу» погодився приймати дві-три ложки харчової суміші на день. Однак при його проблемах із серцем цього недостатньо.
Нагадаємо, 5 липня Наталя Каплан приїхала на короткостроковепобачення з Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі.
Це була їхня перша зустріч із моменту оголошення вироку в Ростові-на-Дону в 2014 році.
Після зустрічі сестра розповіла, що Сенцов сильно постарів і схуд.
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Про це заявила Independent двоюрідна сестра Олега Сенцова Наталя Каплан, - передають Факти ICTV.
«Ми не знаємо, скільки ще він протягне, але нам сказали, що він уже в передсмертному стані. Просто диво, що голодування триває так довго», – зауважила вона.
За словами сестри, Сенцов «у вигляді компромісу» погодився приймати дві-три ложки харчової суміші на день. Однак при його проблемах із серцем цього недостатньо.
Нагадаємо, 5 липня Наталя Каплан приїхала на короткостроковепобачення з Олегом Сенцовим у колонії в Лабитнангі.
Це була їхня перша зустріч із моменту оголошення вироку в Ростові-на-Дону в 2014 році.
Після зустрічі сестра розповіла, що Сенцов сильно постарів і схуд.
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