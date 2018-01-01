У Луцькраді представили нових посадовців. ФОТО

Володимир Степанов

Володимир Троць

У Луцькій міській раді представили нового начальника управління транспорту та новопризначеного очільника відділу державного архітектурно-будівельного контролю мерії.Це сталося під час оперативної наради 24 липня.Виконувач обов'язків міського головизауважив, що нараду розпочнуть із представлень нових посадовців.Управління транспорту та зв'язку Луцькради очолив«Людина відома. Ми сподіваємося, що галузь транспортна із вашим приходом стане на правильний шлях», - мовив Пустовіт. Мовляв, треба працювати над дотриманням водіями правил руху, графіків тощо.Опісля Пустовіт представив також начальника відділу ДАБІ, зауваживши, що перед посадовцем стане чимало питань.«Багато спокус, але ми сподіваємося, що все буде йти повз вас», - додав Пустовіт. Також він висловив сподівання на принциповість посадовця.