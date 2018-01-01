У Луцькраді представили нових посадовців. ФОТО
Сьогодні, 08:45
У Луцькій міській раді представили нового начальника управління транспорту та новопризначеного очільника відділу державного архітектурно-будівельного контролю мерії.
Це сталося під час оперативної наради 24 липня.
Виконувач обов'язків міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що нараду розпочнуть із представлень нових посадовців.
Управління транспорту та зв'язку Луцькради очолив Володимир Степанов.
«Людина відома. Ми сподіваємося, що галузь транспортна із вашим приходом стане на правильний шлях», - мовив Пустовіт. Мовляв, треба працювати над дотриманням водіями правил руху, графіків тощо.
Опісля Пустовіт представив також начальника відділу ДАБІ Владислава Троця, зауваживши, що перед посадовцем стане чимало питань.
«Багато спокус, але ми сподіваємося, що все буде йти повз вас», - додав Пустовіт. Також він висловив сподівання на принциповість посадовця.
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Це сталося під час оперативної наради 24 липня.
Виконувач обов'язків міського голови Григорій Пустовіт зауважив, що нараду розпочнуть із представлень нових посадовців.
Управління транспорту та зв'язку Луцькради очолив Володимир Степанов.
«Людина відома. Ми сподіваємося, що галузь транспортна із вашим приходом стане на правильний шлях», - мовив Пустовіт. Мовляв, треба працювати над дотриманням водіями правил руху, графіків тощо.
Опісля Пустовіт представив також начальника відділу ДАБІ Владислава Троця, зауваживши, що перед посадовцем стане чимало питань.
«Багато спокус, але ми сподіваємося, що все буде йти повз вас», - додав Пустовіт. Також він висловив сподівання на принциповість посадовця.
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