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Поліцейські затримали лучанку-сутенерку. ФОТО

Поліцейські затримали лучанку-сутенерку. ФОТО
У Луцьку правоохоронці викрили 34-річну місцеву мешканку, яка займалася сутенерством.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Волинській області.

Оперативники встановили, що 34-річна лучанка орендувала квартиру, підшукувала дівчат та клієнтів і від цих послуг отримувала дохід. Слід зазначити, що жінка і сама час від часу обслуговувала клієнтів за винагороду.

Слідчі Луцького відділу поліції оголосили правопорушниці про підозру у злочині, передбаченому ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України, йдеться про сутенерство або втягнення особи до зайняття проституцією. Матеріали справи із обвинувальним актом скерували до суду.

За такі дії жінці загрожує від чотирьох до семи років позбавлення волі.
Поліцейські затримали лучанку-сутенерку. ФОТО

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Теги: поліція, сутенер, проституція, Луцьк, злочин
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