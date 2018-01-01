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На Волині мотоцикліст збив неповнолітню

На Волині мотоцикліст збив неповнолітню
На Волині хлопець на мотоциклі наїхав на 16-річну дівчину.

У понеділок, 23 липня, в селі Піщане неповнолітній мешканець району наїхав мотоциклом «Viper» на 16-річну місцеву жительку. Потерпілу госпіталізували до Камінь-Каширської центральної районної лікарні, - повідомили в прес-службі волинської поліції.

Подія трапилася опівночі. Мотоцикл, за кермом якого перебував 16-річний житель району, рухаючись вулицею села, наїхав на пішохода. Внаслідок ДТП дівчина отримала травми, її госпіталізували до відділення травматології.

За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає, зокрема, покарання арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Фото ілюстративне

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Теги: аварія, мотоцикл
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