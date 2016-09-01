У горах Грузії загинув український турист





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Раніше повідомлялось, що двоє українських туристів зникли в районі вершини Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія. Рятувальники встановили їх місце розташування, проте через погані погодні умови і складний рельєф до них було складно дістатися.



Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Грузії в районі вершини гори Тетнульд в Сванетії загинув український турист. Рятувальники намагаються спустити тіло з гори. Другого туриста вдалося евакуювати.Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Грузія Онлайн.Раніше повідомлялось, що двоє українських туристів зникли в районі вершини Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія. Рятувальники встановили їх місце розташування, проте через погані погодні умови і складний рельєф до них було складно дістатися.Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.

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