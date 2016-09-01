У горах Грузії загинув український турист
Сьогодні, 14:25
У Грузії в районі вершини гори Тетнульд в Сванетії загинув український турист. Рятувальники намагаються спустити тіло з гори. Другого туриста вдалося евакуювати.
Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Грузія Онлайн.
Раніше повідомлялось, що двоє українських туристів зникли в районі вершини Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія. Рятувальники встановили їх місце розташування, проте через погані погодні умови і складний рельєф до них було складно дістатися.
Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.
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Про це повідомляє 24 канал з посиланням на Грузія Онлайн.
Раніше повідомлялось, що двоє українських туристів зникли в районі вершини Тетнульд у регіоні Верхня Сванетія. Рятувальники встановили їх місце розташування, проте через погані погодні умови і складний рельєф до них було складно дістатися.
Відзначається, що в горах йде снігопад, стоїть туман і сильний вітер, що унеможливлює роботу рятувального вертольота. Також є загроза сходження лавини.
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