Волинян просять поділитися досвідом через вирішення ситуації з підмором бджіл

Через вирішення ситуації з підмором бджіл у Турійському районі у волинян просять поділитися позитивним досвідом інші області.Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.Директор департаменту АПКрозповів, що в області провели розслідування загибелі бджіл у Турійському районі. У травні через обробку рослин частково загинули бджоли у майже 20 пасічників.«Уперше нам прийшлося працювати в таких масштабах. Робоча група виїжджала двічі. У лабораторії підтвердили, що бджоли загинули від обробки рослин спеціальними речовинами», - зауважив Горбенко.Підприємець домовився про компенсування збитків із 12 пасічникам з 17. Решта ж бджолярів вирішила йти до суду.«В Україні нещодавно була одна часткова втрата бджіл. Підприємство також проводило обробіток. Після приїзду нашої робочої групи пасічнику частково компенсували втрати. Ми вже використовуємо свій досвід», - відзначив посадовець.