Волинян просять поділитися досвідом через вирішення ситуації з підмором бджіл
Сьогодні, 19:23
Через вирішення ситуації з підмором бджіл у Турійському районі у волинян просять поділитися позитивним досвідом інші області.
Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Директор департаменту АПК Юрій Горбенко розповів, що в області провели розслідування загибелі бджіл у Турійському районі. У травні через обробку рослин частково загинули бджоли у майже 20 пасічників.
«Уперше нам прийшлося працювати в таких масштабах. Робоча група виїжджала двічі. У лабораторії підтвердили, що бджоли загинули від обробки рослин спеціальними речовинами», - зауважив Горбенко.
Підприємець домовився про компенсування збитків із 12 пасічникам з 17. Решта ж бджолярів вирішила йти до суду.
«В Україні нещодавно була одна часткова втрата бджіл. Підприємство також проводило обробіток. Після приїзду нашої робочої групи пасічнику частково компенсували втрати. Ми вже використовуємо свій досвід», - відзначив посадовець.
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Про це йшлося у вівторок, 24 липня, під час засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Директор департаменту АПК Юрій Горбенко розповів, що в області провели розслідування загибелі бджіл у Турійському районі. У травні через обробку рослин частково загинули бджоли у майже 20 пасічників.
«Уперше нам прийшлося працювати в таких масштабах. Робоча група виїжджала двічі. У лабораторії підтвердили, що бджоли загинули від обробки рослин спеціальними речовинами», - зауважив Горбенко.
Підприємець домовився про компенсування збитків із 12 пасічникам з 17. Решта ж бджолярів вирішила йти до суду.
«В Україні нещодавно була одна часткова втрата бджіл. Підприємство також проводило обробіток. Після приїзду нашої робочої групи пасічнику частково компенсували втрати. Ми вже використовуємо свій досвід», - відзначив посадовець.
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