На Херсонщині знайшли тіло зниклого судді

На Херсонщині знайшли тіло колишнього судді Анатолія Гордімова, який зник у квітні цього року. Його знайшли закопаним в одному з районів області. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Херсонській області, - пишуть ФактиПро зникнення Гордимова в поліцію повідомили його колеги.Вони розповіли, що чоловік місяць не відповідає на дзвінки, сусіди його теж не бачили. Годімов проживав один у власній квартирі.Поліцейські запідозрили, що чоловік став жертвою злочину."Ми встановили, що до зникнення чоловіка причетний знайомий потерпілого. Слідством встановлено, що зловмисник застрелив чоловіка у нього в квартирі з невстановленої вогнепальної зброї, забрав мобільний телефон загиблого і золоті прикраси", – повідомив в. о. начальника Головного управління Національної поліції у Херсонській області Микола Вербицький.Потім зловмисник на автомобілі вивіз тіло вбитого і закопав в одному з районів області.Після цього поїхав у невідомому напрямку.В даний час встановлюється місцезнаходження підозрюваного для його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство, ч. 1 ст. 185 КК України Крадіжка, ч. 1 ст. 263 КК України Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і ч. 3 ст. 289 КК України-Незаконне заволодіння транспортним засобом.