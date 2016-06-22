На Херсонщині знайшли тіло зниклого судді
Сьогодні, 18:01
На Херсонщині знайшли тіло колишнього судді Анатолія Гордімова, який зник у квітні цього року. Його знайшли закопаним в одному з районів області. Тіло направлено на судово-медичну експертизу.
Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Херсонській області, - пишуть Факти
Про зникнення Гордимова в поліцію повідомили його колеги.
Вони розповіли, що чоловік місяць не відповідає на дзвінки, сусіди його теж не бачили. Годімов проживав один у власній квартирі.
Поліцейські запідозрили, що чоловік став жертвою злочину.
"Ми встановили, що до зникнення чоловіка причетний знайомий потерпілого. Слідством встановлено, що зловмисник застрелив чоловіка у нього в квартирі з невстановленої вогнепальної зброї, забрав мобільний телефон загиблого і золоті прикраси", – повідомив в. о. начальника Головного управління Національної поліції у Херсонській області Микола Вербицький.
Потім зловмисник на автомобілі вивіз тіло вбитого і закопав в одному з районів області.
Після цього поїхав у невідомому напрямку.
В даний час встановлюється місцезнаходження підозрюваного для його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.
Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство, ч. 1 ст. 185 КК України Крадіжка, ч. 1 ст. 263 КК України Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і ч. 3 ст. 289 КК України-Незаконне заволодіння транспортним засобом.
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Про це повідомляє прес-служба Нацполіції в Херсонській області, - пишуть Факти
Про зникнення Гордимова в поліцію повідомили його колеги.
Вони розповіли, що чоловік місяць не відповідає на дзвінки, сусіди його теж не бачили. Годімов проживав один у власній квартирі.
Поліцейські запідозрили, що чоловік став жертвою злочину.
"Ми встановили, що до зникнення чоловіка причетний знайомий потерпілого. Слідством встановлено, що зловмисник застрелив чоловіка у нього в квартирі з невстановленої вогнепальної зброї, забрав мобільний телефон загиблого і золоті прикраси", – повідомив в. о. начальника Головного управління Національної поліції у Херсонській області Микола Вербицький.
Потім зловмисник на автомобілі вивіз тіло вбитого і закопав в одному з районів області.
Після цього поїхав у невідомому напрямку.
В даний час встановлюється місцезнаходження підозрюваного для його затримання та притягнення до кримінальної відповідальності.
Відкриті кримінальні провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України Умисне вбивство, ч. 1 ст. 185 КК України Крадіжка, ч. 1 ст. 263 КК України Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами і ч. 3 ст. 289 КК України-Незаконне заволодіння транспортним засобом.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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