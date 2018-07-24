Конфісковані євро бляхи роздають безкоштовно





Про це повідомив генеральний директор електронного майданчика СЕТАМ Віктор Вишньов, - передають



«Митниця затримує їх за порушення, потім йде до суду, який виносить рішення про конфіскацію автомобіля на користь держави. Після цього авто потрапляє до нас на торги. Якщо у країні почнеться масштабна кампанія з конфіскації автомобілів з єврономерами у зв’язку з порушеннями митного режиму, ми готові до збільшення навантаження і організації масових продажів», – сказав він.



«Поки у судах йдуть тільки поодинокі процеси по автомобілям, які порушили митний режим. У нас є практика безоплатної передачі автомобіля іншому власникові. У всіх областях України створені комісії, до складу яких входять представники фіскальної, виконавчої служб», – заявив гендиректор підприємства.



Автомобілі передають установам, які за законом мають на це право.



Зокрема – медичні, соціальні установи, військові частини, установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди, державні органи.



«За весь час роботи військовим частинам в АТО передали близько 1 тис машин. Але також автомобілі передаються і дитячим будинкам, і медичним установам. Безумовно, комісії частіше віддають пріоритет військовим. Наші військові часто відчувають нестачу транспортних засобів. Часто у техніці потребують військові частини, які знаходяться на передовій, в районі активних бойових дій, причому військові беруть автомобілі у будь-якому стані, самі їх ремонтують», – каже Вишньов.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Автомобілі на єврономерах, які конфіскували для продажу, але не продали за три сесії торгів, безкоштовно віддають.Про це повідомив генеральний директор електронного майданчика СЕТАМ, - передають Факти ICTV «Митниця затримує їх за порушення, потім йде до суду, який виносить рішення про конфіскацію автомобіля на користь держави. Після цього авто потрапляє до нас на торги. Якщо у країні почнеться масштабна кампанія з конфіскації автомобілів з єврономерами у зв’язку з порушеннями митного режиму, ми готові до збільшення навантаження і організації масових продажів», – сказав він.«Поки у судах йдуть тільки поодинокі процеси по автомобілям, які порушили митний режим. У нас є практика безоплатної передачі автомобіля іншому власникові. У всіх областях України створені комісії, до складу яких входять представники фіскальної, виконавчої служб», – заявив гендиректор підприємства.Автомобілі передають установам, які за законом мають на це право.Зокрема – медичні, соціальні установи, військові частини, установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди, державні органи.«За весь час роботи військовим частинам в АТО передали близько 1 тис машин. Але також автомобілі передаються і дитячим будинкам, і медичним установам. Безумовно, комісії частіше віддають пріоритет військовим. Наші військові часто відчувають нестачу транспортних засобів. Часто у техніці потребують військові частини, які знаходяться на передовій, в районі активних бойових дій, причому військові беруть автомобілі у будь-якому стані, самі їх ремонтують», – каже Вишньов.

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