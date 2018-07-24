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Конфісковані євро бляхи роздають безкоштовно

Конфісковані євро бляхи роздають безкоштовно
Автомобілі на єврономерах, які конфіскували для продажу, але не продали за три сесії торгів, безкоштовно віддають.

Про це повідомив генеральний директор електронного майданчика СЕТАМ Віктор Вишньов, - передають Факти ICTV.

«Митниця затримує їх за порушення, потім йде до суду, який виносить рішення про конфіскацію автомобіля на користь держави. Після цього авто потрапляє до нас на торги. Якщо у країні почнеться масштабна кампанія з конфіскації автомобілів з єврономерами у зв’язку з порушеннями митного режиму, ми готові до збільшення навантаження і організації масових продажів», – сказав він.

«Поки у судах йдуть тільки поодинокі процеси по автомобілям, які порушили митний режим. У нас є практика безоплатної передачі автомобіля іншому власникові. У всіх областях України створені комісії, до складу яких входять представники фіскальної, виконавчої служб», – заявив гендиректор підприємства.

Автомобілі передають установам, які за законом мають на це право.

Зокрема – медичні, соціальні установи, військові частини, установи пенітенціарної системи, дитячі будинки сімейного типу, благодійні фонди, державні органи.

«За весь час роботи військовим частинам в АТО передали близько 1 тис машин. Але також автомобілі передаються і дитячим будинкам, і медичним установам. Безумовно, комісії частіше віддають пріоритет військовим. Наші військові часто відчувають нестачу транспортних засобів. Часто у техніці потребують військові частини, які знаходяться на передовій, в районі активних бойових дій, причому військові беруть автомобілі у будь-якому стані, самі їх ремонтують», – каже Вишньов.


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Теги: єврономери
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