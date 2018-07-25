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Затримка пенсій – саботаж з боку Держказначейства, – Ігор Лапін

Затримка пенсій – саботаж з боку Держказначейства, – Ігор Лапін
Народний депутат Ігор Лапін заявив, що затримка виплати пенсій виглядає як саботаж з боку Держказначейства.

Про це стало відомо в ефірі телеканалу NewsOne, - пише ВАР.

«Ця інформація моніториться і на даний момент є дані, що для оплати касового розриву в Пенсійному фонді Держказначейством не були перераховані гроші. Тобто – Держказначейство має перерахувати до Пенсійного фонду гроші, а їх туди не перерахували, а збережень коштів нема.

В даний момент, мені здається, це виглядає як відвертий саботаж з боку Держказначейства, тому що фактично пенсіонери, які отримували пенсію до 18 числа, як було за графіком – отримали, а тих, хто отримував пенсії після 25 просто не були перераховані гроші», – сказав нардеп.

«Вважаю, що потрібно розбиратися чому гроші не були перераховані і це питання вже не до політиків», – додав Лапін.

Народний депутат також зауважив, що не варто говорити про недовиконання бюджету, оскільки це лише середина року.

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Теги: Ігор Лапін
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