Затримка пенсій – саботаж з боку Держказначейства, – Ігор Лапін
Сьогодні, 12:12
Народний депутат Ігор Лапін заявив, що затримка виплати пенсій виглядає як саботаж з боку Держказначейства.
Про це стало відомо в ефірі телеканалу NewsOne, - пише ВАР.
«Ця інформація моніториться і на даний момент є дані, що для оплати касового розриву в Пенсійному фонді Держказначейством не були перераховані гроші. Тобто – Держказначейство має перерахувати до Пенсійного фонду гроші, а їх туди не перерахували, а збережень коштів нема.
В даний момент, мені здається, це виглядає як відвертий саботаж з боку Держказначейства, тому що фактично пенсіонери, які отримували пенсію до 18 числа, як було за графіком – отримали, а тих, хто отримував пенсії після 25 просто не були перераховані гроші», – сказав нардеп.
«Вважаю, що потрібно розбиратися чому гроші не були перераховані і це питання вже не до політиків», – додав Лапін.
Народний депутат також зауважив, що не варто говорити про недовиконання бюджету, оскільки це лише середина року.
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Про це стало відомо в ефірі телеканалу NewsOne, - пише ВАР.
«Ця інформація моніториться і на даний момент є дані, що для оплати касового розриву в Пенсійному фонді Держказначейством не були перераховані гроші. Тобто – Держказначейство має перерахувати до Пенсійного фонду гроші, а їх туди не перерахували, а збережень коштів нема.
В даний момент, мені здається, це виглядає як відвертий саботаж з боку Держказначейства, тому що фактично пенсіонери, які отримували пенсію до 18 числа, як було за графіком – отримали, а тих, хто отримував пенсії після 25 просто не були перераховані гроші», – сказав нардеп.
«Вважаю, що потрібно розбиратися чому гроші не були перераховані і це питання вже не до політиків», – додав Лапін.
Народний депутат також зауважив, що не варто говорити про недовиконання бюджету, оскільки це лише середина року.
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