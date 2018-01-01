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На Волині затримали чоловіків, які обкрадали автомобілі

На Волині затримали чоловіків, які обкрадали автомобілі
Поліцейські затримали 44-річного лучанина та 41-річного ковельчанина, які обкрадали автівки.

Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Влинській області.

У Луцьку чоловік шляхом підбору ключів проникав до автомобілів лучан та викрадав майно власників транспорту. Правопорушник завдав збитку потерпілим майже на 4 тис. грн.

24 липня співробітники Ковельського відділу поліції розкрили аналогічний злочин у місті Ковелі. Зловмисник, пошкодивши вікно, проник у автомобіль 34-річного мешканця міста та викрав акумулятор. Сума збитку становить 3 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 41-річного ковельчанина.

Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна розпочнуть кримінальне провадження. Викрадене майно повернуть законним власникам.

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Теги: крадій, злочин, Луцьк, Волинь
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