На Волині затримали чоловіків, які обкрадали автомобілі





Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Влинській області.



У Луцьку чоловік шляхом підбору ключів проникав до автомобілів лучан та викрадав майно власників транспорту. Правопорушник завдав збитку потерпілим майже на 4 тис. грн.



24 липня співробітники Ковельського відділу поліції розкрили аналогічний злочин у місті Ковелі. Зловмисник, пошкодивши вікно, проник у автомобіль 34-річного мешканця міста та викрав акумулятор. Сума збитку становить 3 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 41-річного ковельчанина.



Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна розпочнуть кримінальне провадження. Викрадене майно повернуть законним власникам.

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