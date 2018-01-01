На Волині затримали чоловіків, які обкрадали автомобілі
Сьогодні, 12:05
Поліцейські затримали 44-річного лучанина та 41-річного ковельчанина, які обкрадали автівки.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Влинській області.
У Луцьку чоловік шляхом підбору ключів проникав до автомобілів лучан та викрадав майно власників транспорту. Правопорушник завдав збитку потерпілим майже на 4 тис. грн.
24 липня співробітники Ковельського відділу поліції розкрили аналогічний злочин у місті Ковелі. Зловмисник, пошкодивши вікно, проник у автомобіль 34-річного мешканця міста та викрав акумулятор. Сума збитку становить 3 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 41-річного ковельчанина.
Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна розпочнуть кримінальне провадження. Викрадене майно повернуть законним власникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомили у прес-службі ГУНП у Влинській області.
У Луцьку чоловік шляхом підбору ключів проникав до автомобілів лучан та викрадав майно власників транспорту. Правопорушник завдав збитку потерпілим майже на 4 тис. грн.
24 липня співробітники Ковельського відділу поліції розкрили аналогічний злочин у місті Ковелі. Зловмисник, пошкодивши вікно, проник у автомобіль 34-річного мешканця міста та викрав акумулятор. Сума збитку становить 3 тис. грн. Поліцейські встановили причетність до скоєння злочину 41-річного ковельчанина.
Слідчі за фактом таємного викрадення чужого майна розпочнуть кримінальне провадження. Викрадене майно повернуть законним власникам.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Затримка пенсій – саботаж з боку Держказначейства, – Ігор Лапін
Сьогодні, 12:12
На Волині затримали чоловіків, які обкрадали автомобілі
Сьогодні, 12:05
Опублікували програму спікерів на «Lutsk Food Fest»
Сьогодні, 12:00
На автостанції знайшли мертвого волинянина
Сьогодні, 11:47