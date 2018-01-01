У Луцьку – нові умови забезпечення житлом атовців

У Луцьку затвердили програму забезпечення житлом на умовах співфінансування для атовців та членів родин загиблих – першочергово на житло претендуватимуть особи з інвалідністю 3 групи, які мали луцьку прописку.Відповідні зміни ухвалили 25 липня.Депутати розглядали Програму забезпечення житлом на умовах співфінансування учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, бійців-добровольців, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення і захисті незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, а також членів сімей загиблих (померлих), зниклих безвісти в результаті участі в антитерористичній операції на 2017-2019 роки у новій редакції.В. о. директора департаменту соціальної політикитакож розповіла, що 11 липня у департаменті відбувся круглий стіл з учасниками АТО та членами родин загиблих. Там більшість підтримала пропозицію, аби житло купували тільки в Луцьку, а переважне право щодо черговості мали особи з інвалідністю внаслідок війни ІІІ групи, які мають постійну реєстрацію місця проживання в обласному центрі.Депутатзауважила, що на засіданні профільної комісії обговорили правку стосовно того, що таке право матимуть особи, які мали луцьку прописку станом на 1 січня 2014 року. Таким чином, мету програму сформували як «сприяння у вирішенні проблем забезпечення, поліпшення житлових умов на умовах співфінансування, які прописані Луцьку станом на 1 січня 2014 року».Натомість депутатвисловився категорично проти такої ініціативи, назвавши її «кріпацькою». Мовляв, якщо військовий приїхав у Луцьк у 2015 році, та вже живе тут 4 рік, то він вже не втрапляє в межі програми.В. о. меранатомість підтримав Надточій, адже варто, аби все-таки прерогативу отримали лучани. Мовляв, навіть нині у черзі вже є «новосопечені» лучани з Черкас, Харкова тощо.Зрештою, депутати ухвалили програму, підтримавши й правку від комісії.