Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
Сьогодні, 17:55
На Волині посадовця викрили на хабарі в 4 тисячі доларів.
25 липня в Луцьку викрили начальника одного з відділів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області та громадянина, який діяв у змові з посадовцем та був посередником, на одержанні неправомірної вигоди в сумі 4 тис. доларів США.
Чиновник та його спільник вимагали й одержали ці кошти від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.
У кримінальному провадженні слідчими органу безпеки провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
25 липня в Луцьку викрили начальника одного з відділів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області та громадянина, який діяв у змові з посадовцем та був посередником, на одержанні неправомірної вигоди в сумі 4 тис. доларів США.
Чиновник та його спільник вимагали й одержали ці кошти від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.
У кримінальному провадженні слідчими органу безпеки провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
У Луцьку – нові умови забезпечення житлом атовців
Сьогодні, 18:00
Поліщук поплутав тисячі з мільйонами
Сьогодні, 17:56
Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
Сьогодні, 17:55
Два села на Волині залишаться без газу
Сьогодні, 17:45