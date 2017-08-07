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Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО

Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
На Волині посадовця викрили на хабарі в 4 тисячі доларів.

25 липня в Луцьку викрили начальника одного з відділів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області та громадянина, який діяв у змові з посадовцем та був посередником, на одержанні неправомірної вигоди в сумі 4 тис. доларів США.

Чиновник та його спільник вимагали й одержали ці кошти від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.

У кримінальному провадженні слідчими органу безпеки провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.

Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО
Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО

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Теги: хабар, поліція, прокуратура, СБУ
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