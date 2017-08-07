Волинський посадовець погорів на хабарі в 4 тисячі доларів. ФОТО

На Волині посадовця викрили на хабарі в 4 тисячі доларів.25 липня в Луцьку викрили начальника одного з відділів Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в області та громадянина, який діяв у змові з посадовцем та був посередником, на одержанні неправомірної вигоди в сумі 4 тис. доларів США.Чиновник та його спільник вимагали й одержали ці кошти від замовника реконструкції ветеринарної аптеки в одному з районних центрів Волині за прийняття позитивного рішення за результатами перевірки об’єкту будівництва.У кримінальному провадженні слідчими органу безпеки провадяться першочергові слідчі (розшукові) дії, по завершенню яких вирішуватиметься питання щодо повідомлення особам про підозру у вчиненні злочину та обрання їм запобіжного заходу.