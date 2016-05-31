Півтори тисячі волинян молитимуться за помісну церкву у Києві

Півтори тисячі волинських мирян поїдуть до Києва молитися за Єдину помісну церкву в Україні.Про це йдеться на сторінці голови Волинської ОДАСпільна молитва всіх християн України за духовну єдність та мир відбудеться з нагоди 1030 років хрещення України-Руси в Києві. Так, 28 липня 2018 року волинська делегація у складі 1530 мирян та близько 300 священників вирушить до столиці, аби спільно помолитися за Єдину помісну церкву.Зокрема, Митрополит Луцький та Волинськийзвернувся до голови обласної державної адміністрації Олександра Савченка з проханням сприяти доїзду представникам Волині до столиці.Очільник ОДА, своєю чергою, зібрав нараду за участю окремих керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та голів райдержадміністрацій, на якій обговорили питання забезпечення мирян трансфером до Києва.Таким чином, керівникам райдержадміністрацій дали доручення забезпечити перевезення та супровід. В кожному автобусі буде присутній медик та представник поліції.До слова, урочисті заходи з нагоди 1030-річчя хрещення України-Руси в Києві триватимуть близько 4-5 годин.