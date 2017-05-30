На Волині спіймали серійного злодія
Сьогодні, 11:13
У Ковелі правоохоронці викрили 42-річного чоловіка, який скоїв більше 10 крадіжок.
Чоловікові за таємне викрадення майна громадян загрожує до шести років позбавлення волі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правопорушник, як правило, вчиняв крадіжки із підвальних приміщень, гаражів та автомобілів громадян. Наразі відомо, що зловмисник скоїв понад 10 таких крадіжок. До слова, у минулому він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.
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Чоловікові за таємне викрадення майна громадян загрожує до шести років позбавлення волі, - інформує ГУНП у Волинській області.
Правопорушник, як правило, вчиняв крадіжки із підвальних приміщень, гаражів та автомобілів громадян. Наразі відомо, що зловмисник скоїв понад 10 таких крадіжок. До слова, у минулому він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.
За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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