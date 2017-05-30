вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині спіймали серійного злодія

На Волині спіймали серійного злодія
У Ковелі правоохоронці викрили 42-річного чоловіка, який скоїв більше 10 крадіжок.

Чоловікові за таємне викрадення майна громадян загрожує до шести років позбавлення волі, - інформує ГУНП у Волинській області.

Правопорушник, як правило, вчиняв крадіжки із підвальних приміщень, гаражів та автомобілів громадян. Наразі відомо, що зловмисник скоїв понад 10 таких крадіжок. До слова, у минулому він уже неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності.

За усіма фактами крадіжок тривають досудові розслідування розпочаті за ст. 185 Кримінального кодексу України. Йому загрожує від трьох до шести років позбавлення волі. Досудові розслідування тривають.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: злодій, крадіжка, Ковель
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
30 атовців отримали звання «Почесний громадянин Луцька». ІМЕНА
Літній листопад: чому «лисіють» луцькі каштани. ФОТО
Через моторошну аварію на Житомирщині перевіряють волинські маршрутки
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У селі на Волині вчинив самогубство молодий чоловік
Сьогодні, 11:25
Волинська школярка отримала стипендію від Президента
Сьогодні, 11:20
На Волині спіймали серійного злодія
Сьогодні, 11:13
У Луцьку киянин збив велосипедиста
Сьогодні, 11:07
Ніж у груди: п'яний волинянин важко поранив дружину
Сьогодні, 11:05
Схожі новини
На Волині вночі поліцейські спіймали злодія На Волині вночі поліцейські спіймали злодія
30 травень, 18:34
Підозрюваного у крадіжці у Ковелі зафіксували відеокамери Підозрюваного у крадіжці у Ковелі зафіксували відеокамери
30 травень, 2017, 15:42
Волинських злодіїв затримали на виході з місця крадіжки Волинських злодіїв затримали на виході з місця крадіжки
10 квітень, 2017, 14:59
На Волині судитимуть чоловіка, який розібрав дах у гаражі На Волині судитимуть чоловіка, який розібрав дах у гаражі
31 жовтень, 2016, 10:20
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Добивав кухонною дошкою: суд повідомив подробиці вбивства у Ковелі
Сьогодні, 11:42
 0
У Києві колишній військовий вчинив самопідпал. ВІДЕО
Сьогодні, 11:36
 0
Луцький двір постійно затоплює під час дощу
Сьогодні, 11:35
 0
У селі на Волині вчинив самогубство молодий чоловік
Сьогодні, 11:25
 0
Волинська школярка отримала стипендію від Президента
Сьогодні, 11:20
 0
Медіа
відео
1/8