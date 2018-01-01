На Волині затримали крадену в Німеччині новеньку Тoyota





За кермом автівки 2017 року випуску була громадянка України, - повідомили у



Виявилося, автомобіль був викрадений у Німеччині.



Наразі автомобіль передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.



Про виявлення поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У пункті пропуску «Дольськ», що на кордоні з Білоруссю, прикордонники Луцького загону затримали автомобіль «Тoyota».За кермом автівки 2017 року випуску була громадянка України, - повідомили у Держприкордонслужбі Виявилося, автомобіль був викрадений у Німеччині.Наразі автомобіль передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.Про виявлення поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

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