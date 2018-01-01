На Волині затримали крадену в Німеччині новеньку Тoyota
Сьогодні, 12:19
У пункті пропуску «Дольськ», що на кордоні з Білоруссю, прикордонники Луцького загону затримали автомобіль «Тoyota».
За кермом автівки 2017 року випуску була громадянка України, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Виявилося, автомобіль був викрадений у Німеччині.
Наразі автомобіль передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.
Про виявлення поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
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За кермом автівки 2017 року випуску була громадянка України, - повідомили у Держприкордонслужбі.
Виявилося, автомобіль був викрадений у Німеччині.
Наразі автомобіль передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.
Про виявлення поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.
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