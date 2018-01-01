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На Волині затримали крадену в Німеччині новеньку Тoyota

На Волині затримали крадену в Німеччині новеньку Тoyota
У пункті пропуску «Дольськ», що на кордоні з Білоруссю, прикордонники Луцького загону затримали автомобіль «Тoyota».

За кермом автівки 2017 року випуску була громадянка України, - повідомили у Держприкордонслужбі.

Виявилося, автомобіль був викрадений у Німеччині.

Наразі автомобіль передали співробітникам Національної поліції для проведення подальших слідчих дій.

Про виявлення поінформовали чергового Укрбюро Інтерполу в м. Київ.

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Теги: кордон, крадіжка, машина
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