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Лучан кличуть «джазувати» у замку. ПРОГРАМА

Лучан кличуть «джазувати» у замку. ПРОГРАМА
Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2018» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.

Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.

Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.

В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.

Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.

Програма:

25 серпня

18:00-19:00 "Atmawinds" (Україна)
19:10-20:10 "Kyiv All Stars Blues Band"(Туреччина - Україна)
20:20-21:20 "The Cancel X Band" (Україна)
21:30-22:30 Гурт "SHUMA" (Білорусь)
23:00 Афтепаті з Jam session

26 серпня

18:00-19:00 "Andrzej Kowalski Quartet"(Польща - Румунія - Україна)
19:10-20:10 "Квартет Аніти Авакян" (Вірменія - Україна)
20:20-21:20 "Тріо Романа Бардуна feat. Frank Parker" (США - Україна)
21:30-22:30 "The Cuban Latin Jazz feat. Yaremi Кordoz" (Куба - Польща - Україна)
23:00 Jam session в Замку Любарта

Лучан кличуть «джазувати» у замку. ПРОГРАМА

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Теги: джаз, фестиваль, розваги
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