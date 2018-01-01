Лучан кличуть «джазувати» у замку. ПРОГРАМА
Сьогодні, 18:42
Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2018» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.
Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.
Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.
В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.
Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Програма:
25 серпня
18:00-19:00 "Atmawinds" (Україна)
19:10-20:10 "Kyiv All Stars Blues Band"(Туреччина - Україна)
20:20-21:20 "The Cancel X Band" (Україна)
21:30-22:30 Гурт "SHUMA" (Білорусь)
23:00 Афтепаті з Jam session
26 серпня
18:00-19:00 "Andrzej Kowalski Quartet"(Польща - Румунія - Україна)
19:10-20:10 "Квартет Аніти Авакян" (Вірменія - Україна)
20:20-21:20 "Тріо Романа Бардуна feat. Frank Parker" (США - Україна)
21:30-22:30 "The Cuban Latin Jazz feat. Yaremi Кordoz" (Куба - Польща - Україна)
23:00 Jam session в Замку Любарта
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Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.
Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.
В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.
Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.
Програма:
25 серпня
18:00-19:00 "Atmawinds" (Україна)
19:10-20:10 "Kyiv All Stars Blues Band"(Туреччина - Україна)
20:20-21:20 "The Cancel X Band" (Україна)
21:30-22:30 Гурт "SHUMA" (Білорусь)
23:00 Афтепаті з Jam session
26 серпня
18:00-19:00 "Andrzej Kowalski Quartet"(Польща - Румунія - Україна)
19:10-20:10 "Квартет Аніти Авакян" (Вірменія - Україна)
20:20-21:20 "Тріо Романа Бардуна feat. Frank Parker" (США - Україна)
21:30-22:30 "The Cuban Latin Jazz feat. Yaremi Кordoz" (Куба - Польща - Україна)
23:00 Jam session в Замку Любарта
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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