Лучан кличуть «джазувати» у замку. ПРОГРАМА

Наприкінці літа міжнародний фестиваль «ART JAZZ 2018» традиційно стане гостинним місцем зустрічі митців та людей, які люблять хорошу музику та звикли бачити життя в яскравих кольорах.Цього року фестиваль, як один з наймасштабніших культурних заходів Волині, підготував особливий мікс стилів джазу, країн та виконавців, що збуджують уяву та не дають спокійно спати прихильникам джазу, - повідомили організатори.Цьогорічна джазова програма в Луцьку подарує гостям фестивалю незабутню феєрію якісної музики від майстрів імпровізації з України, Польщі, Білорусі, Румунії, Вірменії, Туреччини, Куби та США.В рамках фестивалю запланували, окрім музичної частини, майстер-класи від художників, гончарів та ще багато цікавих сюрпризів.Музична подія відбудеться в Замку Любарта, 25-26 серпня 2018 року.Програма:18:00-19:00 "Atmawinds" (Україна)19:10-20:10 "Kyiv All Stars Blues Band"(Туреччина - Україна)20:20-21:20 "The Cancel X Band" (Україна)21:30-22:30 Гурт "SHUMA" (Білорусь)23:00 Афтепаті з Jam session18:00-19:00 "Andrzej Kowalski Quartet"(Польща - Румунія - Україна)19:10-20:10 "Квартет Аніти Авакян" (Вірменія - Україна)20:20-21:20 "Тріо Романа Бардуна feat. Frank Parker" (США - Україна)21:30-22:30 "The Cuban Latin Jazz feat. Yaremi Кordoz" (Куба - Польща - Україна)23:00 Jam session в Замку Любарта