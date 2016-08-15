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«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл

«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
У селі Межисить, що у Ратнівському районі, розмалювали квітами.

Про це Facebook написала Альона Касянчук.

"Ось таку красу з Богданкою ми намалювали на зупинці Межисить. Дякую всім за допомогу", - похвалилася дівчина.

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«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл

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Теги: зупинка, ремонт
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