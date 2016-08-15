«Заквітчана» зупинка з'явилася в одному з волинських сіл
Сьогодні, 18:12
У селі Межисить, що у Ратнівському районі, розмалювали квітами.
Про це Facebook написала Альона Касянчук.
"Ось таку красу з Богданкою ми намалювали на зупинці Межисить. Дякую всім за допомогу", - похвалилася дівчина.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Шацьку ректор зі Львова та місцеві розмалювали зупинку
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Про це Facebook написала Альона Касянчук.
"Ось таку красу з Богданкою ми намалювали на зупинці Межисить. Дякую всім за допомогу", - похвалилася дівчина.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: У Шацьку ректор зі Львова та місцеві розмалювали зупинку
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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