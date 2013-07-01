Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube





Пісня посідає рейтингові позиції в чартах ITunes, Apple Store і інших цифрових магазинів, і нараховує понад 3,5 мільйона переглядів на YouTube, - пише



Справжнім рекордсменом став і кліп "Глубоко..." - робота входить до п'ятірки відео, які найбільше переглядали від моменту прем'єри.



За тиждень кількість переглядів кліпу наблизився до п'яти мільйонів.



Варто зазначити, що це є унікальним результатом для відео українських виконавців. Оскільки тренди YouTube - це показник постійного підвищеного інтересу інтернет-користувачів до відеороботи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кліп співака з Луцька MONATIK і Наді Дорофєєвої на композицію "Глубоко" встановив свій перший рекорд.Пісня посідає рейтингові позиції в чартах ITunes, Apple Store і інших цифрових магазинів, і нараховує понад 3,5 мільйона переглядів на YouTube, - пише ТСН Справжнім рекордсменом став і кліп "Глубоко..." - робота входить до п'ятірки відео, які найбільше переглядали від моменту прем'єри.За тиждень кількість переглядів кліпу наблизився до п'яти мільйонів.Варто зазначити, що це є унікальним результатом для відео українських виконавців. Оскільки тренди YouTube - це показник постійного підвищеного інтересу інтернет-користувачів до відеороботи.

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