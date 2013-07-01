Кліп MONATIK і Наді Дорофєєвої став абсолютним рекордсменом на YouTube
27 липень, 23:00
Кліп співака з Луцька MONATIK і Наді Дорофєєвої на композицію "Глубоко" встановив свій перший рекорд.
Пісня посідає рейтингові позиції в чартах ITunes, Apple Store і інших цифрових магазинів, і нараховує понад 3,5 мільйона переглядів на YouTube, - пише ТСН.
Справжнім рекордсменом став і кліп "Глубоко..." - робота входить до п'ятірки відео, які найбільше переглядали від моменту прем'єри.
За тиждень кількість переглядів кліпу наблизився до п'яти мільйонів.
Варто зазначити, що це є унікальним результатом для відео українських виконавців. Оскільки тренди YouTube - це показник постійного підвищеного інтересу інтернет-користувачів до відеороботи.
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Пісня посідає рейтингові позиції в чартах ITunes, Apple Store і інших цифрових магазинів, і нараховує понад 3,5 мільйона переглядів на YouTube, - пише ТСН.
Справжнім рекордсменом став і кліп "Глубоко..." - робота входить до п'ятірки відео, які найбільше переглядали від моменту прем'єри.
За тиждень кількість переглядів кліпу наблизився до п'яти мільйонів.
Варто зазначити, що це є унікальним результатом для відео українських виконавців. Оскільки тренди YouTube - це показник постійного підвищеного інтересу інтернет-користувачів до відеороботи.
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