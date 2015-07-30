Кривавий місяць над Луцьком. ФОТО

Олександр Котис.



Про це він написав у соціальній мережі Facebook.



«Прямо ВЖЕ сфоткав над Луцьком. Фокусна відстань 1,5 м!))» - написав Котис і опублікував світлину.



Нагадаємо, триває найдовше місячне затемнення століття. Місяць забарвиться в червоно-коричневий колір, а в Україні можна буде спостерігати майже всі його фази.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Рідкісне астрономічне явище – кривавий місяць – у небі над Луцьком на світлині зафіксував місцевий журналістПро це він написав у соціальній мережі Facebook.«Прямо ВЖЕ сфоткав над Луцьком. Фокусна відстань 1,5 м!))» - написав Котис і опублікував світлину.Нагадаємо,століття. Місяць забарвиться в червоно-коричневий колір, а в Україні можна буде спостерігати майже всі його фази.

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