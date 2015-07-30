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Кривавий місяць над Луцьком. ФОТО

Кривавий місяць над Луцьком. ФОТО
Рідкісне астрономічне явище – кривавий місяць – у небі над Луцьком на світлині зафіксував місцевий журналіст Олександр Котис.

Про це він написав у соціальній мережі Facebook.

«Прямо ВЖЕ сфоткав над Луцьком. Фокусна відстань 1,5 м!))» - написав Котис і опублікував світлину.

Нагадаємо, триває найдовше місячне затемнення століття. Місяць забарвиться в червоно-коричневий колір, а в Україні можна буде спостерігати майже всі його фази.

Кривавий місяць над Луцьком. ФОТО


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Теги: місяць, цікаво
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