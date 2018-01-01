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Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО

Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Волинські волонтери відправили джип у зону ООС.

Про це у Facebook повідомив Богдан Коваль.

У зону ООС з усім необхідним вирушив волонтер Сергій Добродомов (Дед Волинь).

Цього разу бійцям відправили не просто відремонтований, а куплений Nissan X-Trail 2008 року.

Дісталася автівка воїнам 28-ї бригади і обійшлася у 4 тисячі доларів без урахування ремонту.
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО


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Теги: авто, волонтери, АТО, ООС
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