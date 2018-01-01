Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО
Сьогодні, 17:52
Волинські волонтери відправили джип у зону ООС.
Про це у Facebook повідомив Богдан Коваль.
У зону ООС з усім необхідним вирушив волонтер Сергій Добродомов (Дед Волинь).
Цього разу бійцям відправили не просто відремонтований, а куплений Nissan X-Trail 2008 року.
Дісталася автівка воїнам 28-ї бригади і обійшлася у 4 тисячі доларів без урахування ремонту.
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Про це у Facebook повідомив Богдан Коваль.
У зону ООС з усім необхідним вирушив волонтер Сергій Добродомов (Дед Волинь).
Цього разу бійцям відправили не просто відремонтований, а куплений Nissan X-Trail 2008 року.
Дісталася автівка воїнам 28-ї бригади і обійшлася у 4 тисячі доларів без урахування ремонту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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