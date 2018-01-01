Волинські волонтери відправили джип бійцям на передову. ФОТО





Про це у Facebook повідомив Богдан Коваль.



У зону ООС з усім необхідним вирушив волонтер Сергій Добродомов (Дед Волинь).



Цього разу бійцям відправили не просто відремонтований, а куплений Nissan X-Trail 2008 року.



Дісталася автівка воїнам 28-ї бригади і обійшлася у 4 тисячі доларів без урахування ремонту.





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