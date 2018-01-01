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29 липня на Волині: гортаючи календар

29 липня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження громадський діяч, політолог, один із засновників «Громадського. Волинь» Михайло Шелеп (на фото).

Також день народження у начальника відділу звернення громадян департаменту ЦНАП у місті Луцьку Тетяна Книш.

Вітаємо їх, а також іменинників цього дня – тих, хто носить імена Павло та Валентина.

Зичимо усім здоров’я, достатку й любові.

29 липня 2009-го почесним громадянином Луцька став екс-депутат Верховної Ради Олександр Гудима.

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Теги: календар ВолиньPost, історія
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