Лише третина ковельчан підписала декларації з сімейним лікарем





Проте у Ковелі їх підписали лише 34% дорослого населення. 56,33% декларацій підписано батьками на обслуговування дітей педіатрами, - пише



Первинну медичну допомогу надають у місті Ковелі лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги: амбулаторій загальної практики-сімейної медицини №1 (вул. Театральна, 16) та №2 (вул. Грушевського, 52), а також педіатричного відділення дитячої поліклініки (вул. О.Пчілки, 19) ЦРЛ Ковельського МТМО.



Головний лікар Ковельського МТМО Олег Самчук закликає ковельчан не зволікати з обранням свого лікаря з надання ПМД та підписанням декларацій. Оскільки, лише за цих умов та порядку залежить можливість отримання пацієнтом безоплатних медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, встановлених державою.



Для того, щоб укласти Декларацію пацієнт (його законний представник), незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта звертається до лікаря закладу охорони здоров’я – надавача ПМД і надає копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:



- паспорт громадянина України;

- тимчасове посвідчення громадянина України;

свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);

- посвідка на постійне проживання в Україні;

- посвідчення біженця;

- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Кампанія з підписання декларацій про вибір лікаря розпочалася в Україні ще навесні.Проте у Ковелі їх підписали лише 34% дорослого населення. 56,33% декларацій підписано батьками на обслуговування дітей педіатрами, - пише КовельPost Первинну медичну допомогу надають у місті Ковелі лікарі Центру первинної медико-санітарної допомоги: амбулаторій загальної практики-сімейної медицини №1 (вул. Театральна, 16) та №2 (вул. Грушевського, 52), а також педіатричного відділення дитячої поліклініки (вул. О.Пчілки, 19) ЦРЛ Ковельського МТМО.Головний лікар Ковельського МТМОзакликає ковельчан не зволікати з обранням свого лікаря з надання ПМД та підписанням декларацій. Оскільки, лише за цих умов та порядку залежить можливість отримання пацієнтом безоплатних медичних послуг та лікарських засобів за програмою медичних гарантій, встановлених державою.Для того, щоб укласти Декларацію пацієнт (його законний представник), незалежно від зареєстрованого місця проживання такого пацієнта звертається до лікаря закладу охорони здоров’я – надавача ПМД і надає копію документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (далі - РНОКПП) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) й один з таких документів, що посвідчують особу:- паспорт громадянина України;- тимчасове посвідчення громадянина України;свідоцтво про народження (для осіб, які не досягли 14-річного віку);- посвідка на постійне проживання в Україні;- посвідчення біженця;- посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;

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