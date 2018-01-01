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У Києві п’яний водій розбив 7 автівок і заснув перед патрульними

У Києві п’яний водій розбив 7 автівок і заснув перед патрульними
В Києві увечері 29 липня нетверезий водій Honda Accord розбив 7 автомобілів біля торгово-розважального центру "Dream Town"

ДТП сталося близько 22.20, - пише 24 канал.

За словами поліцейських, водій автомобіля рухався по проспекту в бік метро "Оболонь" і врізався в припаркований на узбіччі автомобіль Skoda Octavia. Від удару Honda відкинуло в сусідню смугу де їхав Volkswagen Passat, після чого обидві машини влетіли на парковку ТРЦ. Там вони зіткнулися з чотирма припаркованими автомобілями.

Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, але його затримали місцеві жителі до приїзду правоохоронців. Чоловік не мав при собі посвідчення водія. Тест показав, що в крові затриманого 2,92 проміле алкоголю. Він заснув в патрульній машині.

Коли водія розбудили, він заявив, що врізався в припарковане авто, нібито намагаючись уникнути зіткнення з дітьми, перебігаючими дорогу. Однак очевидці стверджують, що на місці події дітей не було.
У Києві п’яний водій розбив 7 автівок і заснув перед патрульними
У Києві п’яний водій розбив 7 автівок і заснув перед патрульними

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Теги: аварія, Київ
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