У Києві п’яний водій розбив 7 автівок і заснув перед патрульними
Сьогодні, 10:17
В Києві увечері 29 липня нетверезий водій Honda Accord розбив 7 автомобілів біля торгово-розважального центру "Dream Town"
ДТП сталося близько 22.20, - пише 24 канал.
За словами поліцейських, водій автомобіля рухався по проспекту в бік метро "Оболонь" і врізався в припаркований на узбіччі автомобіль Skoda Octavia. Від удару Honda відкинуло в сусідню смугу де їхав Volkswagen Passat, після чого обидві машини влетіли на парковку ТРЦ. Там вони зіткнулися з чотирма припаркованими автомобілями.
Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, але його затримали місцеві жителі до приїзду правоохоронців. Чоловік не мав при собі посвідчення водія. Тест показав, що в крові затриманого 2,92 проміле алкоголю. Він заснув в патрульній машині.
Коли водія розбудили, він заявив, що врізався в припарковане авто, нібито намагаючись уникнути зіткнення з дітьми, перебігаючими дорогу. Однак очевидці стверджують, що на місці події дітей не було.
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ДТП сталося близько 22.20, - пише 24 канал.
За словами поліцейських, водій автомобіля рухався по проспекту в бік метро "Оболонь" і врізався в припаркований на узбіччі автомобіль Skoda Octavia. Від удару Honda відкинуло в сусідню смугу де їхав Volkswagen Passat, після чого обидві машини влетіли на парковку ТРЦ. Там вони зіткнулися з чотирма припаркованими автомобілями.
Винуватець ДТП намагався втекти з місця події, але його затримали місцеві жителі до приїзду правоохоронців. Чоловік не мав при собі посвідчення водія. Тест показав, що в крові затриманого 2,92 проміле алкоголю. Він заснув в патрульній машині.
Коли водія розбудили, він заявив, що врізався в припарковане авто, нібито намагаючись уникнути зіткнення з дітьми, перебігаючими дорогу. Однак очевидці стверджують, що на місці події дітей не було.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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