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ПортCity влаштував парад супергероїв*

ПортCity влаштував парад супергероїв*
ТРЦ ПортCity організував ексклюзивний захід для міста Луцьк – Парад Супергероїв.

Всі гості отримали незабутні емоції під час супергеройського свята.

Діти розважалися із супергероями та брали участь у майстер-класі зі створення суперобладунків, які надають суперздатності.

Найбільше захоплення у гостей ТРЦ ПортCity викликали справжні трансформери Бамбелбі та Оптімус. Вони вперше відвідали Луцьк та створили справжній приємний переполох у ТРЦ ПортCity.

Феєрверк із конфеті, ходулісти, супергеройські подарунки створили для маленьких гостей особливий настрій.

Всі маленькі гості, які прийшли у костюмі супергероя, мали можливість взяти участь у розіграші смартфону від головного спонсора – магазину «Фокстрот».

Перемогу здобув Спайдермен – Кирил Гайдуков. Згодом було оголошено результати конкурсу малюнків на тему: «Мій герой» від ТРЦ ПортCity. Переможцем став малюнок під номером 67.

Нагадуємо, головним призом була сімейна поїздка до Діснейленду.

ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*
ПортCity влаштував парад супергероїв*

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Теги: Порт сіті
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