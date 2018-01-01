ПортCity влаштував парад супергероїв*
Сьогодні, 12:50
ТРЦ ПортCity організував ексклюзивний захід для міста Луцьк – Парад Супергероїв.
Всі гості отримали незабутні емоції під час супергеройського свята.
Діти розважалися із супергероями та брали участь у майстер-класі зі створення суперобладунків, які надають суперздатності.
Найбільше захоплення у гостей ТРЦ ПортCity викликали справжні трансформери Бамбелбі та Оптімус. Вони вперше відвідали Луцьк та створили справжній приємний переполох у ТРЦ ПортCity.
Феєрверк із конфеті, ходулісти, супергеройські подарунки створили для маленьких гостей особливий настрій.
Всі маленькі гості, які прийшли у костюмі супергероя, мали можливість взяти участь у розіграші смартфону від головного спонсора – магазину «Фокстрот».
Перемогу здобув Спайдермен – Кирил Гайдуков. Згодом було оголошено результати конкурсу малюнків на тему: «Мій герой» від ТРЦ ПортCity. Переможцем став малюнок під номером 67.
Нагадуємо, головним призом була сімейна поїздка до Діснейленду.
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Всі гості отримали незабутні емоції під час супергеройського свята.
Діти розважалися із супергероями та брали участь у майстер-класі зі створення суперобладунків, які надають суперздатності.
Найбільше захоплення у гостей ТРЦ ПортCity викликали справжні трансформери Бамбелбі та Оптімус. Вони вперше відвідали Луцьк та створили справжній приємний переполох у ТРЦ ПортCity.
Феєрверк із конфеті, ходулісти, супергеройські подарунки створили для маленьких гостей особливий настрій.
Всі маленькі гості, які прийшли у костюмі супергероя, мали можливість взяти участь у розіграші смартфону від головного спонсора – магазину «Фокстрот».
Перемогу здобув Спайдермен – Кирил Гайдуков. Згодом було оголошено результати конкурсу малюнків на тему: «Мій герой» від ТРЦ ПортCity. Переможцем став малюнок під номером 67.
Нагадуємо, головним призом була сімейна поїздка до Діснейленду.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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