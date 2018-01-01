ПортCity влаштував парад супергероїв*

ТРЦ ПортCity організував ексклюзивний захід для міста Луцьк – Парад Супергероїв.Всі гості отримали незабутні емоції під час супергеройського свята.Діти розважалися із супергероями та брали участь у майстер-класі зі створення суперобладунків, які надають суперздатності.Найбільше захоплення у гостей ТРЦ ПортCity викликали справжні трансформери Бамбелбі та Оптімус. Вони вперше відвідали Луцьк та створили справжній приємний переполох у ТРЦ ПортCity.Феєрверк із конфеті, ходулісти, супергеройські подарунки створили для маленьких гостей особливий настрій.Всі маленькі гості, які прийшли у костюмі супергероя, мали можливість взяти участь у розіграші смартфону від головного спонсора – магазину «Фокстрот».Перемогу здобув Спайдермен –. Згодом було оголошено результати конкурсу малюнків на тему: «Мій герой» від ТРЦ ПортCity. Переможцем став малюнок під номером 67.Нагадуємо, головним призом була сімейна поїздка до Діснейленду.