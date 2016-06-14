На Волині жінка купила батончик з неприємним «сюрпризом»
Сьогодні, 09:24
У Ковелі жінка купила в аптеці солодощі, в якому виявила скотч.
Про це написала у групі- facebook «Я ❤️ Ковель» Marina Tym.
"Купила батончик дитині в аптеці. А в батончику чекав сюрприз. Ось що дитина витягла з батончика", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це написала у групі- facebook «Я ❤️ Ковель» Marina Tym.
"Купила батончик дитині в аптеці. А в батончику чекав сюрприз. Ось що дитина витягла з батончика", - йдеться у дописі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
Розкрили шахрайську схему при оренді квартир у Луцьку
Сьогодні, 09:55
У Луцьку через аварію – тягучка. ФОТО
Сьогодні, 09:37
На Волині жінка купила батончик з неприємним «сюрпризом»
Сьогодні, 09:24
Курс валют у Луцьку на 31 липня
Сьогодні, 09:00
Онкохворий волинянин Роман Гальчик – у комі
Сьогодні, 08:25