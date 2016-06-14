На Волині жінка купила батончик з неприємним «сюрпризом»





Про це написала у Marina Tym.



"Купила батончик дитині в аптеці. А в батончику чекав сюрприз. Ось що дитина витягла з батончика", - йдеться у дописі.



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