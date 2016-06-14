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На Волині жінка купила батончик з неприємним «сюрпризом»

На Волині жінка купила батончик з неприємним «сюрпризом»
У Ковелі жінка купила в аптеці солодощі, в якому виявила скотч.

Про це написала у групі- facebook «Я ❤️ Ковель» Marina Tym.

"Купила батончик дитині в аптеці. А в батончику чекав сюрприз. Ось що дитина витягла з батончика", - йдеться у дописі.
На Волині жінка купила батончик з неприємним «сюрпризом»

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Теги: батончик, сюрприз
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