У волинянина поліція знайшла набої
Сьогодні, 13:02
В учасника бойових дій жителя села Красностав Володимир-Волинського району вилучили набої.
Так, під час санкціонованого обшуку 30 липня, в 25-річного чоловіка, котрий свого часу побував на Сході у зоні бойових дій, правоохоронці вилучили для подальшої експертизи 11 набоїв калібру 9 мм та 5 набоїв калібру 5,75, - пише Володимир медіа.
Учасника бойових дій не затримували.
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Так, під час санкціонованого обшуку 30 липня, в 25-річного чоловіка, котрий свого часу побував на Сході у зоні бойових дій, правоохоронці вилучили для подальшої експертизи 11 набоїв калібру 9 мм та 5 набоїв калібру 5,75, - пише Володимир медіа.
Учасника бойових дій не затримували.
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