У волинянина поліція знайшла набої





Так, під час санкціонованого обшуку 30 липня, в 25-річного чоловіка, котрий свого часу побував на Сході у зоні бойових дій, правоохоронці вилучили для подальшої експертизи 11 набоїв калібру 9 мм та 5 набоїв калібру 5,75, - пише



Учасника бойових дій не затримували.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В учасника бойових дій жителя села Красностав Володимир-Волинського району вилучили набої.Так, під час санкціонованого обшуку 30 липня, в 25-річного чоловіка, котрий свого часу побував на Сході у зоні бойових дій, правоохоронці вилучили для подальшої експертизи 11 набоїв калібру 9 мм та 5 набоїв калібру 5,75, - пише Володимир медіа Учасника бойових дій не затримували.

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