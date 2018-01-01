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Волинянам почали боргувати більше зарплати

Волинянам почали боргувати більше зарплати
На Волині впродовж червня загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати збільшилась в 1,5 раза.

Про це йдеться у повідомленні головного управління статистики у Волинській області.

Так, на 1 липня 2018р. заборгованість становила 17,1 млн.грн, що дорівнює 1,3% фонду оплати праці, нарахованого за червень.

Недоотримали зароблене 2,3 тис. волинян, зайнятих в економічно активних підприємствах області, в середньому по 6410 грн кожен.

Основну частину боргу утворено в м.Нововолинську (55,0%), Іваничівському районі (22,8%) та м.Луцьку (18,9%).

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Теги: гроші, зарплата, статистика
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