Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині





Загалом до лікарні госпіталізували 6 людей, - інформує ГУНП у Волинській області.



Святкування відбувалося в одному із розважальних закладів району. Станом на 1 серпня у Волинську обласну інфекційну лікарню госпіталізовали 6 осіб. Загрози їх життю немає.



За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясвовують усі обставини інциденту, досудове розслідування триває.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На весіллі в суботу, 28 липня, в одному із сіл Ківерцівського району отруїлися гості Загалом до лікарні госпіталізували 6 людей, - інформує ГУНП у Волинській області.Святкування відбувалося в одному із розважальних закладів району. Станом на 1 серпня у Волинську обласну інфекційну лікарню госпіталізовали 6 осіб. Загрози їх життю немає.За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясвовують усі обставини інциденту, досудове розслідування триває.

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