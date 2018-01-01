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Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині

Поліція з’ясовує обставини отруєння людей під час весілля на Волині
На весіллі в суботу, 28 липня, в одному із сіл Ківерцівського району отруїлися гості.

Загалом до лікарні госпіталізували 6 людей, - інформує ГУНП у Волинській області.

Святкування відбувалося в одному із розважальних закладів району. Станом на 1 серпня у Волинську обласну інфекційну лікарню госпіталізовали 6 осіб. Загрози їх життю немає.

За цим фактом слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 Кримінального кодексу України. Мова йде про порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням. Правоохоронці з’ясвовують усі обставини інциденту, досудове розслідування триває.


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Теги: отруєння, весілля, ресторан, Волинь
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