В Україні відключають аналогове телебачення
Сьогодні, 14:00
Українські телеканали переходять на цифрове мовлення.
Про це йдеться в повідомленні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, - пише Корреспондент.
Так, з 31 липня, в Києві та Кіровоградській області припинило мовлення аналогове телебачення, а 31 серпня - на всій території України.
Згідно з постановою Кабінету міністрів, в Україні триває процес переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2.
"Це означає, що аналогове телебачення буде неодмінно вимкнено на заміну більш прогресивному цифровому стандарту, перевагами якого є висока якість телевізійного сигналу і більша кількість програм", - йдеться в документі.
Зазначено, що такі зміни не торкнуться абонентів кабельного телебачення і власників супутникових антен. Наразі (після анексії Криму та окупації частини території Донецької та Луганської областей) в 143 населених пунктів України працює багатоканальна цифрова телемережа в складі чотирьох мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5. Цифровими передавачами для безкоштовного перегляду поширюється 28 загальнонаціональних телеканалів і 4 регіональних телеканали в кожній з областей України.
Таким чином, Нацрада з питань ТБ закликає телерадіоорганізації проінформувати населення про перехід на цифрове мовлення.
Крім того, регулятор закликає дистриб'юторів цифрового обладнання збільшити поставки тюнерів і телевізорів для прийому цифрового сигналу. Зокрема, попит серед населення може збільшиться на тюнери і телевізори, які можуть приймати ефірне телебачення в стандарті DVB-T2 (MPEG-4), а також DAB+.
Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться в повідомленні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, - пише Корреспондент.
Так, з 31 липня, в Києві та Кіровоградській області припинило мовлення аналогове телебачення, а 31 серпня - на всій території України.
Згідно з постановою Кабінету міністрів, в Україні триває процес переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2.
"Це означає, що аналогове телебачення буде неодмінно вимкнено на заміну більш прогресивному цифровому стандарту, перевагами якого є висока якість телевізійного сигналу і більша кількість програм", - йдеться в документі.
Зазначено, що такі зміни не торкнуться абонентів кабельного телебачення і власників супутникових антен. Наразі (після анексії Криму та окупації частини території Донецької та Луганської областей) в 143 населених пунктів України працює багатоканальна цифрова телемережа в складі чотирьох мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5. Цифровими передавачами для безкоштовного перегляду поширюється 28 загальнонаціональних телеканалів і 4 регіональних телеканали в кожній з областей України.
Таким чином, Нацрада з питань ТБ закликає телерадіоорганізації проінформувати населення про перехід на цифрове мовлення.
Крім того, регулятор закликає дистриб'юторів цифрового обладнання збільшити поставки тюнерів і телевізорів для прийому цифрового сигналу. Зокрема, попит серед населення може збільшиться на тюнери і телевізори, які можуть приймати ефірне телебачення в стандарті DVB-T2 (MPEG-4), а також DAB+.
Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Завантаження...
Коментарі 0
Останні новини
На Волині сталася аварія
Сьогодні, 14:21
В Україні відключають аналогове телебачення
Сьогодні, 14:00
На волинській митниці в жінки вилучили Toyota
Сьогодні, 13:35
Приміщення луцької книгарні пустять «з молотка»
Сьогодні, 13:30
На Волині блискавка підпалила сарай
Сьогодні, 13:27