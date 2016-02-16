В Україні відключають аналогове телебачення





Про це йдеться в повідомленні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, - пише



Так, з 31 липня, в Києві та Кіровоградській області припинило мовлення аналогове телебачення, а 31 серпня - на всій території України.



Згідно з постановою Кабінету міністрів, в Україні триває процес переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2.



"Це означає, що аналогове телебачення буде неодмінно вимкнено на заміну більш прогресивному цифровому стандарту, перевагами якого є висока якість телевізійного сигналу і більша кількість програм", - йдеться в документі.



Зазначено, що такі зміни не торкнуться абонентів кабельного телебачення і власників супутникових антен. Наразі (після анексії Криму та окупації частини території Донецької та Луганської областей) в 143 населених пунктів України працює багатоканальна цифрова телемережа в складі чотирьох мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5. Цифровими передавачами для безкоштовного перегляду поширюється 28 загальнонаціональних телеканалів і 4 регіональних телеканали в кожній з областей України.



Таким чином, Нацрада з питань ТБ закликає телерадіоорганізації проінформувати населення про перехід на цифрове мовлення.



Крім того, регулятор закликає дистриб'юторів цифрового обладнання збільшити поставки тюнерів і телевізорів для прийому цифрового сигналу. Зокрема, попит серед населення може збільшиться на тюнери і телевізори, які можуть приймати ефірне телебачення в стандарті DVB-T2 (MPEG-4), а також DAB+.



Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українські телеканали переходять на цифрове мовлення.Про це йдеться в повідомленні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, - пише Корреспондент Так, з 31 липня, в Києві та Кіровоградській області припинило мовлення аналогове телебачення, а 31 серпня - на всій території України.Згідно з постановою Кабінету міністрів, в Україні триває процес переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2."Це означає, що аналогове телебачення буде неодмінно вимкнено на заміну більш прогресивному цифровому стандарту, перевагами якого є висока якість телевізійного сигналу і більша кількість програм", - йдеться в документі.Зазначено, що такі зміни не торкнуться абонентів кабельного телебачення і власників супутникових антен. Наразі (після анексії Криму та окупації частини території Донецької та Луганської областей) в 143 населених пунктів України працює багатоканальна цифрова телемережа в складі чотирьох мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5. Цифровими передавачами для безкоштовного перегляду поширюється 28 загальнонаціональних телеканалів і 4 регіональних телеканали в кожній з областей України.Таким чином, Нацрада з питань ТБ закликає телерадіоорганізації проінформувати населення про перехід на цифрове мовлення.Крім того, регулятор закликає дистриб'юторів цифрового обладнання збільшити поставки тюнерів і телевізорів для прийому цифрового сигналу. Зокрема, попит серед населення може збільшиться на тюнери і телевізори, які можуть приймати ефірне телебачення в стандарті DVB-T2 (MPEG-4), а також DAB+.Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.

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