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В Україні відключають аналогове телебачення

В Україні відключають аналогове телебачення
Українські телеканали переходять на цифрове мовлення.

Про це йдеться в повідомленні Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, - пише Корреспондент.

Так, з 31 липня, в Києві та Кіровоградській області припинило мовлення аналогове телебачення, а 31 серпня - на всій території України.

Згідно з постановою Кабінету міністрів, в Україні триває процес переходу ефірного телевізійного мовлення від аналогового стандарту розповсюдження програм до цифрового DVB-T2.

"Це означає, що аналогове телебачення буде неодмінно вимкнено на заміну більш прогресивному цифровому стандарту, перевагами якого є висока якість телевізійного сигналу і більша кількість програм", - йдеться в документі.

Зазначено, що такі зміни не торкнуться абонентів кабельного телебачення і власників супутникових антен. Наразі (після анексії Криму та окупації частини території Донецької та Луганської областей) в 143 населених пунктів України працює багатоканальна цифрова телемережа в складі чотирьох мультиплексів МХ-1, МХ-2, МХ-3 і МХ-5. Цифровими передавачами для безкоштовного перегляду поширюється 28 загальнонаціональних телеканалів і 4 регіональних телеканали в кожній з областей України.

Таким чином, Нацрада з питань ТБ закликає телерадіоорганізації проінформувати населення про перехід на цифрове мовлення.

Крім того, регулятор закликає дистриб'юторів цифрового обладнання збільшити поставки тюнерів і телевізорів для прийому цифрового сигналу. Зокрема, попит серед населення може збільшиться на тюнери і телевізори, які можуть приймати ефірне телебачення в стандарті DVB-T2 (MPEG-4), а також DAB+.

Остаточне відключення аналогового сигналу в Україні має відбутися в квітні-травні 2019 року.

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Теги: цифрове телебачення
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