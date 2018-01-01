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Пустовіт призначив чималі премії своїм заступникам і радникам

Пустовіт призначив чималі премії своїм заступникам і радникам
В.о. мера Луцька Григорій Пустовіт призначив премії своїм радникам, заступникам і помічникам за роботу в липні.

Про це йдеться у відповідному розпорядженні.

У розмірі 220 % посадового окладу премію отримав радник мера Ігор Поліщук. 120 % призначили колишньому очільнику транспортного управління, а нині раднику Анатолію Миронюку.

Премію у розмірі 70 % посадового окладу отримав заступник міського голови Григорій Недопад, помічник мера та депутат Борис Смаль.

По 60 % премії призначили заступникам мера Костянтину ПетрочукуЮрію Вербичу та п'ятьом секретарям.

Радниця мера Мар'яна Сорочук отримала премію у 55 % посадового окладу.

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Теги: премії, посадовці, гроші, Луцька міська рада
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Коментарі 1
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Кончені. Поліщук вже в котрий раз отримує бабло за торгування лицем.
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