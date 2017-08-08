Світязь із висоти пташиного польоту: чарівне відео
Сьогодні, 05:08
У мережі з’явилося красиве відео із перлиною Волині – озером Світязь – із висоти пташиного польоту.
Відео опублікували на каналі The City у мережі Youtube.
«Світязь — найглибше озеро в Україні. Розташоване в межах Шацького району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу, поблизу смт Шацьк, на території Шацького національного природного парку (Волинське Полісся)», - йдеться в коментарі до відео.
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Відео опублікували на каналі The City у мережі Youtube.
«Світязь — найглибше озеро в Україні. Розташоване в межах Шацького району Волинської області. Належить до групи Шацьких озер, що у межиріччі Прип'яті й Західного Бугу, поблизу смт Шацьк, на території Шацького національного природного парку (Волинське Полісся)», - йдеться в коментарі до відео.
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