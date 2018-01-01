У кінотеатрі «Premier City» – п'ять прем'єр за один день*
Сьогодні, 14:02
Сьогодні, 2 серпня, у кінотеатрі Premier City відбудуться прем’єри аж 5 фільмів для різної вікової категорії!
Фільм "КРІСТОФЕР РОБІН", вік: 0+
Герой-улюбленець не одного покоління Крістофер Робін напередодні приголомшливих пригод! Крістофер зустрічає свого друга Вінні-Пуха, який допомагає йому здобути радість життя.
Фільм "НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ФАКІРА, вік: 0+
Пригодницька історія факіра з індійського Раджастана, який переконав жителів свого села у своїх надздібностях, а також в тому, що йому потрібно сплатити переліт до Франції, щоб він купив собі ліжко з цвяхів в магазині ІКЕА.
Фільм "ТЕМНІ УМИ", вік: 12+
Невідома хвороба забирає життя 98% американських дітей. У тих, що вижили розвиваються надприродні здібності, їх поміщають в концентраційні табори. 16-річна дівчинка тікає з табору і об'єднується з групою інших підлітків, які використовують свої здібності, щоб сховатися від уряду.
Фільм: "ШАЛЕНИЙ БУДАПЕШТ", вік: 16+
Двоє кращих друзів, що загрузли в рутинній роботі, абсолютно несподівано стають організаторами холостяцьких тусовок у Будапешті.
Фільм: "ЗО", вік: 16+
Науковець Коул займається розробкою так званих синтетиків. Допомагає йому в цьому асистентка Зо. Штучні створіння, роботи, які нічим не відрізняються від людей, вигадані спеціально, аби стати ідеальною парою для когось. Вони вірно любитимуть, ніколи не зрадять та ніколи не розчарують. Та чи справжні ці почуття?
Чекаємо вас у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ ПортCity!
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Фільм "КРІСТОФЕР РОБІН", вік: 0+
Герой-улюбленець не одного покоління Крістофер Робін напередодні приголомшливих пригод! Крістофер зустрічає свого друга Вінні-Пуха, який допомагає йому здобути радість життя.
Фільм "НЕЙМОВІРНІ ПРИГОДИ ФАКІРА, вік: 0+
Пригодницька історія факіра з індійського Раджастана, який переконав жителів свого села у своїх надздібностях, а також в тому, що йому потрібно сплатити переліт до Франції, щоб він купив собі ліжко з цвяхів в магазині ІКЕА.
Фільм "ТЕМНІ УМИ", вік: 12+
Невідома хвороба забирає життя 98% американських дітей. У тих, що вижили розвиваються надприродні здібності, їх поміщають в концентраційні табори. 16-річна дівчинка тікає з табору і об'єднується з групою інших підлітків, які використовують свої здібності, щоб сховатися від уряду.
Фільм: "ШАЛЕНИЙ БУДАПЕШТ", вік: 16+
Двоє кращих друзів, що загрузли в рутинній роботі, абсолютно несподівано стають організаторами холостяцьких тусовок у Будапешті.
Фільм: "ЗО", вік: 16+
Науковець Коул займається розробкою так званих синтетиків. Допомагає йому в цьому асистентка Зо. Штучні створіння, роботи, які нічим не відрізняються від людей, вигадані спеціально, аби стати ідеальною парою для когось. Вони вірно любитимуть, ніколи не зрадять та ніколи не розчарують. Та чи справжні ці почуття?
Чекаємо вас у кінотеатрі Premier City, що у ТРЦ ПортCity!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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