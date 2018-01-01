Директора волинського дитбудинку відсторонили від роботи

Очільника рожищенького притулку для дітей Леоніда Матвійчука відсторонили від роботи. Наразі йому обирають запобіжний захід.Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсменВона зазначила, що у притулку проходять слідчі дії.«Керівника закладу відсторонили, обирається запобіжний захід», - пише посадовиця.Денісова нагадала, що це – не перший надзвичайний випадок в установі.«Дитину так і не знайшли. І прокурор області звертався до обласної влади з проханням вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку», - зауважила омбудсмен.«На цей момент постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень. Щодо решти, то їх залишать на місці. Для них буде створено безпечне середовище - там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо три тижні, при необхідності цей термін подовжать», - запевнила Людмила Денісова.