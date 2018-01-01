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Директора волинського дитбудинку відсторонили від роботи

Директора волинського дитбудинку відсторонили від роботи
Очільника рожищенького притулку для дітей Леоніда Матвійчука відсторонили від роботи. Наразі йому обирають запобіжний захід.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила омбудсмен Людмила Денісова.

Вона зазначила, що у притулку проходять слідчі дії.

«Керівника закладу відсторонили, обирається запобіжний захід», - пише посадовиця.

Денісова нагадала, що це – не перший надзвичайний випадок в установі.

«Дитину так і не знайшли. І прокурор області звертався до обласної влади з проханням вирішити питання про притягнення до відповідальності посадових осіб притулку», - зауважила омбудсмен.

«На цей момент постраждалих дітей доставляють до лікарні для тілесного огляду та фіксації тілесних ушкоджень. Щодо решти, то їх залишать на місці. Для них буде створено безпечне середовище - там цілодобово чергуватимуть працівники Національної поліції та служби у справах дітей. Попередньо три тижні, при необхідності цей термін подовжать», - запевнила Людмила Денісова.

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Теги: побиття, дитина, Рожище, скандал, домагання, Волинь
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