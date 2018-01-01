Фотографа здивувала пташина на Волині. ФОТО
Сьогодні, 00:09
Незвичну для літнього періоду на Волині пташку «вполював» фотограф Максим Рудік.
Світлинами він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Faceboook.
«Синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus). Дуже приємна зустріч, зазвичай довгохості синиці трапляються переважно взимку, але цього разу мені пощастило побачити у літню пору», - зізнався фотограф.
За його словами, «вполювати» пташину вдалося на околицях міста Ківерці 2 серпня.
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Світлинами він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Faceboook.
«Синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus). Дуже приємна зустріч, зазвичай довгохості синиці трапляються переважно взимку, але цього разу мені пощастило побачити у літню пору», - зізнався фотограф.
За його словами, «вполювати» пташину вдалося на околицях міста Ківерці 2 серпня.
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