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Фотографа здивувала пташина на Волині. ФОТО

Фотографа здивувала пташина на Волині. ФОТО
Незвичну для літнього періоду на Волині пташку «вполював» фотограф Максим Рудік.

Світлинами він поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Faceboook.

«Синиця довгохвоста (Aegithalos caudatus). Дуже приємна зустріч, зазвичай довгохості синиці трапляються переважно взимку, але цього разу мені пощастило побачити у літню пору», - зізнався фотограф.

За його словами, «вполювати» пташину вдалося на околицях міста Ківерці 2 серпня.


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Теги: цікаво, Волинь
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