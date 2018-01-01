Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО





Однак на фестивалі є й ті, які дуже вирізняються у натовпі: незвичні костюми, кольорове волосся і яскраві головні убори.



Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин цікавих відвідувачів "Бандерштату".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. "Бандерштат 2018" зібрав фестивальників чи не з усієї України: Хмельницький, Запоріжжя, Київ, Кременчук, Вінниця, Одеса... Кепка чи панама, сонцезахисний крем, сумка-бананка - обов'язкові атрибути дійства.Однак на фестивалі є й ті, які дуже вирізняються у натовпі: незвичні костюми, кольорове волосся і яскраві головні убори.підготувало добірку світлин цікавих відвідувачів "Бандерштату".

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