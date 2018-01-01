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Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО

Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
"Бандерштат 2018" зібрав фестивальників чи не з усієї України: Хмельницький, Запоріжжя, Київ, Кременчук, Вінниця, Одеса... Кепка чи панама, сонцезахисний крем, сумка-бананка - обов'язкові атрибути дійства.

Однак на фестивалі є й ті, які дуже вирізняються у натовпі: незвичні костюми, кольорове волосся і яскраві головні убори.

Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин цікавих відвідувачів "Бандерштату".
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО

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Теги: фестиваль Бандерштат, цікаві люди
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Коментарі 1
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половина фріків.одна дівчина з емблемою самої відомої порностудії на футболці,друга без ліфчика з торчащими сосками.за 3 дні буде непоганий старт для поліпшення демографічного стану в країні.
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