Рожеве волосся і чоловіки у спідницях: яскраві люди на «Бандерштаті». ФОТО
Сьогодні, 16:07
"Бандерштат 2018" зібрав фестивальників чи не з усієї України: Хмельницький, Запоріжжя, Київ, Кременчук, Вінниця, Одеса... Кепка чи панама, сонцезахисний крем, сумка-бананка - обов'язкові атрибути дійства.
Однак на фестивалі є й ті, які дуже вирізняються у натовпі: незвичні костюми, кольорове волосся і яскраві головні убори.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин цікавих відвідувачів "Бандерштату".
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Однак на фестивалі є й ті, які дуже вирізняються у натовпі: незвичні костюми, кольорове волосся і яскраві головні убори.
Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин цікавих відвідувачів "Бандерштату".
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Коментарі 1
половина фріків.одна дівчина з емблемою самої відомої порностудії на футболці,друга без ліфчика з торчащими сосками.за 3 дні буде непоганий старт для поліпшення демографічного стану в країні.
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