Другий день «Бандерштату» в обличчях та миттєвостях. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сьогодні, 11:41
Під Луцьком 4 серпня відгримів другий день фестивалю українського духу "Бандерштат", який за два дні відвідали майже 9 з половиною тисяч людей.
Немовірна спека цього дня не завадила фестивальникам активно долучатися до гутірок та "запалювати" на усіх музичних локаціях до самої ночі, періодично охолоджуючись річкою та душем.
На гутірковій сцені "Бандерштату" 4 серпня з-поміж інших виступив засновник і екс-командир полку «Азов», народний депутат Андрій Білецький . Він поділився думками про те, що країні пора шукати власні сенси та нарешті відчути, що ми нащадки людей, які творили Україну у найважчі історичні моменти. Захоплено слухали бандерштатівці цього дня і відомого письменника Макса Кідрука. Він розповів про творчі плани і те, що його надихає.
Музично ж другий фестивальний день відзначився виступами на головній сцені Арсена Мірзояна, гуртів "Тартак", "Біла Вежа", "Гуцул Каліпсо", а також гурту з Нової Зеландії "I Am Giant". Натомість тиха сцена подарувала "бандерштатівцям" неймовірно ніжний та чуттєвий виступ Христини Соловій.
Цього дня на "Бандерштаті" було дуже багато емоцій, дитячих посмішок та щасливих облич. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин з миттєвостями 4 серпня.
Фото - Катерина Приступа
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Немовірна спека цього дня не завадила фестивальникам активно долучатися до гутірок та "запалювати" на усіх музичних локаціях до самої ночі, періодично охолоджуючись річкою та душем.
На гутірковій сцені "Бандерштату" 4 серпня з-поміж інших виступив засновник і екс-командир полку «Азов», народний депутат Андрій Білецький . Він поділився думками про те, що країні пора шукати власні сенси та нарешті відчути, що ми нащадки людей, які творили Україну у найважчі історичні моменти. Захоплено слухали бандерштатівці цього дня і відомого письменника Макса Кідрука. Він розповів про творчі плани і те, що його надихає.
Музично ж другий фестивальний день відзначився виступами на головній сцені Арсена Мірзояна, гуртів "Тартак", "Біла Вежа", "Гуцул Каліпсо", а також гурту з Нової Зеландії "I Am Giant". Натомість тиха сцена подарувала "бандерштатівцям" неймовірно ніжний та чуттєвий виступ Христини Соловій.
Цього дня на "Бандерштаті" було дуже багато емоцій, дитячих посмішок та щасливих облич. Тож Інформаційне агентство ВолиньPost підготувало добірку світлин з миттєвостями 4 серпня.
Фото - Катерина Приступа
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