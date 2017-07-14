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Підгузки, банки і пляшки: у лісі на Волині – купи сміття

Підгузки, банки і пляшки: у лісі на Волині – купи сміття
У Городоцькому лісгоспі, що у Маневицькому районі, невідомі залишають після себе купи сміття.

Про це повідомили у прес-службі волинських лісівників.

"Це питання є актуальним особливо зараз, у літній період часу, коли почався масовий збір дикоростучих ягід, грибів та лікарської сировини", - йдеться у дописі.

Як повідомили лісівники, у лісі часто-густо можна побачити викинуте сміття – банки, памперси, будівельні відходи, пластмасові та скляні пляшки.

"Саме із цього приводу працівники лісової охорони ДП «Городоцьке ЛГ» нагадують, що ліси є особливою екосистемою, де існують зв’язки, в результаті яких проходять основні процеси життєдіяльності живих організмів. Отож, коли людина починає негативно впливати навіть на один компонент даної системи,- це може призвести до ослаблення та навіть загибелі біоценозу в цілому. До того ж, варто наголосити на тому, що побутове сміття, яке людина залишає в лісах, є дуже токсичним в результаті його розкладу, що триває впродовж багатьох років та століть", - повідомили лісівники.

Крім того відвідувачі лісу замість того, щоб відпочивати в лісі та насолоджуватись чистим повітрям, перебуваючи на лоні природи, наражаються на небезпеку отруєння, зараження різними патогенами.

Підгузки, банки і пляшки: у лісі на Волині – купи сміття
Підгузки, банки і пляшки: у лісі на Волині – купи сміття

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Теги: ліс, сміття
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