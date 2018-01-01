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«Таке враження, що чим гірше, тим краще», – лучанин про незакріплений каналізаційний люк. ФОТО

«Таке враження, що чим гірше, тим краще», – лучанин про незакріплений каналізаційний люк. ФОТО
У Луцьку на вулиці Баранова – погано облаштований каналізаційний люк.

Про це Василь Ващенко написав на порталі «Відкрите місто».

«Після "ремонту", котрий проходив менше місяця тому, вилазять недоліки (не закріплений каналізаційний люк)», - пише лучанин.

«Може вже потрібно хоча б якось контролювати самий ремонт, та виїздити на місце при огляді, та прийманні робіт від підрядчиків. Бо складається закономірне враження що чим гірше, тим краще, як для підрядчиків, так і для чиновників міськради», - зазначає Василь Ващенко.
«Таке враження, що чим гірше, тим краще», – лучанин про незакріплений каналізаційний люк. ФОТО
«Таке враження, що чим гірше, тим краще», – лучанин про незакріплений каналізаційний люк. ФОТО

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Теги: проблема, Луцьк, благоустрій
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