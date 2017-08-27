Як святкуватимуть день міста у Нововолинську. ПРОГРАМА





6 серпня у Нововолинській міській раді відбулася робоча нарада, під час якої обговорили важливі питання підготовки до цих визначних дат, - пише сайт



З нагоди святкування запланована цікава та насичена святкова програма. Які саме заходи підготували нововолинцям, і обговорювали на цій нараді.



Зокрема, 23 серпня, у День Державного прапора, о 9.00 на площі В.Чорновола, відбудеться урочиста церемонія підняття прапора за участю іноземних делегацій. У зв’язку з цим, міський голова Віктор Сапожніков дав розпорядження перекрити рух на центральних вулицях, зокрема, на проспекті Дружби.



Згодом відбудеться виступ духового оркестру. Опісля проголосить свою святкову промову міський голова та студенти.



Також цього дня вперше урочисто отримають перші паспорти юні нововолинці. Тож зараз триває підготовка та переговори з Міграційною службою.



Святкування Дня Незалежності буде насиченим та змістовним.



24 серпня нововолинців та гостей міста очікують:



12.00 – відкриття виставки народних умільців з різних куточків нашої області та країни, яка діятиме протягом 3-х днів.



13.30 – на алеї бульвару Шевченка, де також проходитиме святкова хода, відбудеться виставка за участю управління освіти «Осінні барви рідної землі».



14.00 – байкер-старт шоу. У зв’язку з подією буде встановлено турнікети та перекрито рух по місту. Також міський голова дав розпорядження забезпечити під час заходу поліцейський супровід.



15.00 – початок руху святкової колони.



15.15 – урочисте відкриття свята з нагоди відзначення 27-ї річниці Незалежності України. Після урочистої частини відбудеться нагородження учасників виставки «Осінні барви рідної землі», а також визначення переможців конкурсу «Я іду по світу в вишиванці», володар гран-прі якого отримає в нагороду путівку за кордон.



16.30 – показовий виступ з бойового гопака.



17.00 – дитячий конкурс краси і таланту «Юна пані», який організовує Палац культури. А також виступ народно-аматорського естрадного оркестру, соліста із Києва та танцювальна вечірка «Summerdance» з міста Львова.



Ввечері вже традиційно оберуть переможця щорічного розіграшу побутової техніки.



Міський голова розпорядився до святкування Дня Незалежності розмістити у міському парку торгові точки з сувенірами, солодощами та морозивом. Однак, заборонено там продаж спиртного.



Культурна програма до Дня міста відбудеться в звичному режимі, але без феєрверку. Проте, в кінці вечора увазі нововолинців буде представлене фаєр-шоу.



О 7.00 – конкурс з риболовлі, який триватиме до 10.00. Після чого переможці приготують зі свого улову юшку та пригостять нею усіх охочих.



У зв’язку з цим міський очільник дав розпорядження облаштувати та засипати піском волейбольну зону та площадку біля міського озера, де будуть проводитись святкові заходи.



Також цього дня відбудеться дитячий велопробіг та футбольна феєрія, діятимуть дитячі секції, до яких будуть залучені тренери та батьки.



14.00 – святкові урочистості та літня естрада.



15.00 – святково-розважальна програма.



17.00 – пісенна програма.



18.00 – караоке.



19.00 – саундчеки на стадіоні.



20.30 – виступ місцевого гурту «Цвях».



Серед святкових заходів також будуть традиційні конкури, серед яких «Малюнок на асфальті», греко-римська боротьба, різноманітні майстер-класи й танцювальний майданчик для наймолодших.



Під час наради комунальники отримали від міського голови завдання підготувати ілюмінацію, фонтани, освітлення. А також Віктор Сапожніков дав завдання закінчити розмітку, побілити та прибрати територію міста до святкування.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 24 серпня нововолинці святкуватимуть День міста.6 серпня у Нововолинській міській раді відбулася робоча нарада, під час якої обговорили важливі питання підготовки до цих визначних дат, - пише сайт Нововолинськ З нагоди святкування запланована цікава та насичена святкова програма. Які саме заходи підготували нововолинцям, і обговорювали на цій нараді.Зокрема, 23 серпня, у День Державного прапора, о 9.00 на площі В.Чорновола, відбудеться урочиста церемонія підняття прапора за участю іноземних делегацій. У зв’язку з цим, міський головадав розпорядження перекрити рух на центральних вулицях, зокрема, на проспекті Дружби.Згодом відбудеться виступ духового оркестру. Опісля проголосить свою святкову промову міський голова та студенти.Також цього дня вперше урочисто отримають перші паспорти юні нововолинці. Тож зараз триває підготовка та переговори з Міграційною службою.Святкування Дня Незалежності буде насиченим та змістовним.24 серпня нововолинців та гостей міста очікують:12.00 – відкриття виставки народних умільців з різних куточків нашої області та країни, яка діятиме протягом 3-х днів.13.30 – на алеї бульвару Шевченка, де також проходитиме святкова хода, відбудеться виставка за участю управління освіти «Осінні барви рідної землі».14.00 – байкер-старт шоу. У зв’язку з подією буде встановлено турнікети та перекрито рух по місту. Також міський голова дав розпорядження забезпечити під час заходу поліцейський супровід.15.00 – початок руху святкової колони.15.15 – урочисте відкриття свята з нагоди відзначення 27-ї річниці Незалежності України. Після урочистої частини відбудеться нагородження учасників виставки «Осінні барви рідної землі», а також визначення переможців конкурсу «Я іду по світу в вишиванці», володар гран-прі якого отримає в нагороду путівку за кордон.16.30 – показовий виступ з бойового гопака.17.00 – дитячий конкурс краси і таланту «Юна пані», який організовує Палац культури. А також виступ народно-аматорського естрадного оркестру, соліста із Києва та танцювальна вечірка «Summerdance» з міста Львова.Ввечері вже традиційно оберуть переможця щорічного розіграшу побутової техніки.Міський голова розпорядився до святкування Дня Незалежності розмістити у міському парку торгові точки з сувенірами, солодощами та морозивом. Однак, заборонено там продаж спиртного.Культурна програма до Дня міста відбудеться в звичному режимі, але без феєрверку. Проте, в кінці вечора увазі нововолинців буде представлене фаєр-шоу.О 7.00 – конкурс з риболовлі, який триватиме до 10.00. Після чого переможці приготують зі свого улову юшку та пригостять нею усіх охочих.У зв’язку з цим міський очільник дав розпорядження облаштувати та засипати піском волейбольну зону та площадку біля міського озера, де будуть проводитись святкові заходи.Також цього дня відбудеться дитячий велопробіг та футбольна феєрія, діятимуть дитячі секції, до яких будуть залучені тренери та батьки.14.00 – святкові урочистості та літня естрада.15.00 – святково-розважальна програма.17.00 – пісенна програма.18.00 – караоке.19.00 – саундчеки на стадіоні.20.30 – виступ місцевого гурту «Цвях».Серед святкових заходів також будуть традиційні конкури, серед яких «Малюнок на асфальті», греко-римська боротьба, різноманітні майстер-класи й танцювальний майданчик для наймолодших.Під час наради комунальники отримали від міського голови завдання підготувати ілюмінацію, фонтани, освітлення. А також Віктор Сапожніков дав завдання закінчити розмітку, побілити та прибрати територію міста до святкування.

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