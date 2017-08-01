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У Володимирі на переході автівка збила пішохода

У Володимирі на переході автівка збила пішохода
У центрі Володимира-Волинського трапилася дорожньо-транспортна пригода. На пішохідному переході, поблизу зупинки, автівка травмувала жінку.

Інцидент трапився 7-го серпня близько 16-ї години, - пише Буг.

Зі слів очевидців, в цей момент на пішохідному переході проходили люди. Чоловік із жінкою йшли останніми і з невідомих причин саме їх автівка не пропустила. На місці було присутніми багато свідків, які запам’ятали марку та номер автомобіля.

На місце прибула швидка та госпіталізувала потерпілих.

Деталі згодом.

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Теги: аварія, пішохід
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