У Володимирі на переході автівка збила пішохода





Інцидент трапився 7-го серпня близько 16-ї години, - пише



Зі слів очевидців, в цей момент на пішохідному переході проходили люди. Чоловік із жінкою йшли останніми і з невідомих причин саме їх автівка не пропустила. На місці було присутніми багато свідків, які запам’ятали марку та номер автомобіля.



На місце прибула швидка та госпіталізувала потерпілих.



Деталі згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центрі Володимира-Волинського трапилася дорожньо-транспортна пригода. На пішохідному переході, поблизу зупинки, автівка травмувала жінку.Інцидент трапився 7-го серпня близько 16-ї години, - пише Буг Зі слів очевидців, в цей момент на пішохідному переході проходили люди. Чоловік із жінкою йшли останніми і з невідомих причин саме їх автівка не пропустила. На місці було присутніми багато свідків, які запам’ятали марку та номер автомобіля.На місце прибула швидка та госпіталізувала потерпілих.Деталі згодом.

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